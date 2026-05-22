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Horóscopo del fin de semana 23 al 24 de mayo 2026: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Amor, dinero, decisiones pendientes y cambios inesperados. Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el fin de semana y anticipó movimientos intensos para los doce signos del zodíaco.

22 de mayo, 2026 | 10.18

Para el fin de semana del 23 al 24 de mayo de 2026, la astróloga Mhoni Vidente anticipó jornadas marcadas por movimientos energéticos relacionados con el dinero, vínculos personales y decisiones que muchos venían postergando. Las predicciones también hablan de oportunidades laborales y la necesidad de bajar tensiones emocionales.

Según las predicciones, algunos signos aparecen especialmente favorecidos en cuestiones materiales y laborales. Entre ellos figuran Escorpio, Capricornio, Acuario y Piscis, con posibilidades de recibir dinero extra, propuestas o avances relacionados con trabajo y proyectos personales.

Las recomendaciones generales apuntan también a manejar con cautela gastos impulsivos y evitar compartir planes importantes antes de concretarlos. La astróloga insiste en que la discreción y la organización pueden convertirse en aliados durante estos días.

Como suele ocurrir con el horóscopo, la pregunta vuelve cada semana: creer o no creer quizá no sea lo central, aunque la verdadera curiosidad está en descubrir qué dicen sobre los 12 signos del zodíaco.

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Qué le espera a cada signo este fin de semana

Aries

Días de energía alta y movimiento en cuestiones personales. El fin de semana favorece encuentros sociales y conversaciones pendientes.

Tauro

Tiempo para reorganizar prioridades y prestar atención a asuntos económicos. La calma será una ventaja.

Géminis

Surgen mensajes inesperados y situaciones nuevas en el plano afectivo. Conviene evitar el exceso de compromisos.

Cáncer

Las emociones estarán más sensibles de lo habitual. Un tema del pasado podría volver a aparecer.

Horóscopo.

Leo

El clima favorece nuevas conexiones y reconciliaciones. También aparecen señales positivas en proyectos personales.

Virgo

Las decisiones prácticas tendrán mejores resultados que los impulsos. Un cambio pequeño puede destrabar algo importante.

Libra

Será importante poner límites y no asumir responsabilidades ajenas.

Escorpio

La intensidad emocional dominará el fin de semana. Además, aparecen señales favorables para dinero o proyectos personales.

Sagitario

Habrá encuentros inesperados y momentos de diversión. También se abren posibilidades relacionadas con trabajo o cambios.

Capricornio

Tiempo para ordenar pendientes y enfocarse en estabilidad. Se perfilan noticias positivas en el plano laboral.

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Acuario

Las ideas y proyectos personales tendrán protagonismo. Habrá oportunidades vinculadas con crecimiento económico.

Piscis

La intuición será una herramienta clave para resolver situaciones pendientes y ordenar temas personales.

Horóscopo.

Estos son los días de la suerte del 18 al 24 de mayo 2026 para cada signo zodiacal, según Mhoni Vidente

  • Aries: Miércoles.
  • Tauro: Martes.
  • Géminis: Martes.
  • Cáncer: Lunes.
  • Leo: Jueves.
  • Virgo: Viernes.
  • Libra: Martes.
  • Escorpión: Lunes.
  • Sagitario: Jueves.
  • Capricornio: Miércoles.
  • Acuario: Martes.
  • Piscis: Miércoles.
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