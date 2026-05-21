Neuer, nombrado arquero titular de Alemania en convocatoria al Mundial que marca su vuelta al equipo

FOTO DE ARCHIVO: Bundesliga - Bayern de Múnich vs FC Colonia

​El retiro del arquero Manuel Neuer de la selección alemana llegó a su fin el jueves, tras ser designado ‌como portero titular en la ‌convocatoria del entrenador Julian Nagelsmann para el Mundial que comienza en pocas semanas.

Nagelsmann tomó la decisión tras haber considerado durante mucho tiempo a Oliver Baumann, del Hoffenheim, como su portero titular.

"Sí, mi plan es ese (con Neuer como número uno)", declaró Nagelsmann en rueda de prensa. "La tarea principal era seleccionar a los tres mejores ​porteros. Así que ⁠decidimos que estos tres forman parte de la selección".

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"Nos pusimos ‌en contacto con Manuel y le preguntamos si quería ⁠volver a jugar con la selección", ⁠explicó Nagelsmann.

Neuer, de 40 años y que compitió por última vez con Alemania en la Eurocopa 2024 antes de retirarse de la ⁠selección, disputará su quinto Mundial consecutivo, uniéndose así a un ​selecto grupo de jugadores con cinco o ‌más torneos a sus espaldas.

Neuer, ganador ‌del Mundial de 2014, ha disfrutado de una sólida temporada ⁠con el Bayern, actual campeón de la Bundesliga, que puede conseguir el doblete nacional si vence al Stuttgart en la final de la Copa de Alemania el sábado. La semana pasada firmó ​una ampliación ‌de contrato con el club.

Hubo pocas sorpresas importantes en la convocatoria de 26 jugadores de Nagelsmann para el torneo que comienza el mes que viene, pero el seleccionador también convocó al joven del Bayern Lennart Karl, que ha ⁠disfrutado de un ascenso meteórico esta temporada, así como a Nadiem Amiri y Leroy Sané, que tenían pocas posibilidades de ganarse un puesto.

"Ellos (los jugadores) encajan bien juntos. Es una buena mezcla. Muchos llevan jugando juntos desde las categorías inferiores", dijo Nagelsmann. "Estamos contentos con nuestra elección, pero sabemos que otros que han rendido muy bien se quedarán en ‌casa".

Alemania, que se enfrentará a Curazao, Ecuador y Costa de Marfil en el Grupo E del Mundial, se ha fijado como objetivo el quinto título tras las sorprendentes eliminaciones en la primera ronda en las dos últimas ediciones, en 2018 y 2022.

"Queremos ser campeones del ‌mundo. Todos los jugadores convocados deben demostrarlo ahora cada día", remarcó el DT.

A continuación, la nómina:

Porteros: Manuel Neuer, Oliver Baumann, Alexander Nuebel;

Defensas: Nico ‌Schlotterbeck, David Raum, ⁠Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Malick Thiaw, Aleksandar Pavlovic, Antonio Ruediger, ​Angelo Stiller.

Centrocampistas/Delanteros: Leon Goretzka, Maximilian Beier, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Kai Havertz, Lennart Karl, Florian Wirtz, Deniz Undav, Nick Woltemade, Leroy Sané.

Con información de Reuters