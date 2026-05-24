El deterioro del consumo se acentuó en abril, en un contexto atravesado por retrocesos en las compras de alimentos y en supermercados, al mismo tiempo que el pago de impuestos y servicios gana mayor incidencia dentro de los gastos mensuales.

A partir de la nueva caída registrada en el cuarto mes del año, el gasto familiar se ubicó 18% por debajo del promedio de 2023, de acuerdo con un informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

Los consumos realizados por clientes del banco mediante tarjetas de crédito y débito, junto con las operaciones efectuadas a través de la billetera Cuenta DNI, volvieron a caer en abril, aunque con una ligera moderación en la velocidad del retroceso interanual.

En ese marco, el estudio remarcó que la trayectoria descendente del consumo que comenzó en 2023 continúa siendo claramente perceptible, sin que el gasto haya conseguido recomponerse tras el ajuste macroeconómico aplicado a comienzos de 2024.

Al evaluar esta dinámica, el Banco Provincia aludió a “la magra coyuntura a la que se encuentra expuesto el ingreso disponible de las familias” y subrayó que “cuando crece el pago de impuestos y servicios ante una presión de las obligaciones y cae el de las compras en supermercados y alimentos, más allá del peso de la inflación mensual, en gran medida, las familias tienden a enfrentar una mayor restricción presupuestaria”.

Esta situación se refleja en la persistente reducción del ingreso disponible de los argentinos, entendido como el dinero que queda luego de afrontar los gastos fijos, debido a que los precios de los servicios y de las obligaciones aumentan por encima de la inflación general. De acuerdo con un informe de Equilibra, mientras en marzo la inflación fue del 3,4%, los gastos fijos subieron 5,1%.

El informe del Banco Provincia precisó que “en el total del gasto realizado con productos bancarios, en valores constantes, el pago de obligaciones tributarias y de servicios públicos aumentó su participación en el total desde 3,8% hasta 4,9% durante el último año”.

La suba del costo en servicios y la caída del consumo en supermercados

El documento se alineó con las señales de alerta planteadas por otros relevamientos, al advertir que “sigue creciendo significativamente el pago de impuestos y servicios mientras que continúa cayendo de manera alarmante el de supermercados y alimentos”.

En la misma línea, el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, dependiente de la UBA-Conicet, informó que el costo promedio de los servicios públicos para un hogar sin subsidios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trepó 17,5% en mayo y alcanzó los $249.834.

A su vez, el Indec comunicó recientemente que, durante marzo, el consumo en supermercados registró una baja interanual del 5,1%, en autoservicios mayoristas descendió 7,2% frente al mismo mes de 2025 y en shoppings cayó 13,3% en comparación con el tercer mes del año pasado.

Con información de Noticias Argentinas