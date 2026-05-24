Golpe al robo de cables: detuvieron a cinco ladrones tras una persecución en Villa Devoto

Personal de la Policía de la Ciudad detuvo a cinco ladrones en el mismo momento en que robaban cables tendidos bajo tierra en el barrio porteño de Villa Devoto. La detención fue tras un despliegue operativo que incluyó una intensa persecución y el hallazgo de delincuentes ocultos dentro de una alcantarilla.

En primer lugar, el hecho se registró en la intersección de las calles Navarro y Segurola, donde personal de la Comisaría Vecinal 11B acudió tras recibir una denuncia de robo en curso. Luego, los efectivos observaron que una camioneta Ford F100 circulaba a gran velocidad, lo que dio inicio a una persecución que culminó pocas cuadras después con la detención de dos sospechosos.

Golpe al robo de cables: detuvieron a cinco ladrones tras una persecución en Villa Devoto

Posteriormente, en la caja del vehículo se hallaron varios trozos de cable pertenecientes a una empresa de telefonía, lo que confirmó la hipótesis inicial de robo de infraestructura crítica. Al mismo tiempo, otro grupo de policías que permanecía en el lugar detectó a un hombre saliendo con actitud sospechosa de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria.

Al demorarlo, los efectivos retiraron una escalera metálica y constataron que dentro de la cámara había otros dos hombres, junto a numerosos cables ya cortados y listos para ser extraídos. Tras el procedimiento, fueron secuestrados 61 trozos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, además de una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada y cinco teléfonos celulares.

Robo de cables en CABA y el conurbano

Finalmente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 8 dispuso la detención de los cinco imputados y el secuestro de todos los elementos hallados, dando cierre a la operación. Cabe destacar que el robo de cables se convirtió en un delito recurrente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, ya que el cobre presente en su interior tiene un alto valor en el mercado negro.

Asimismo, las empresas de telefonía y electricidad denuncian que estos hechos generan graves perjuicios económicos y afectan directamente la prestación de servicios esenciales para los vecinos. En este sentido, especialistas en seguridad urbana señalan que las bandas dedicadas al robo de cables suelen operar de manera organizada, utilizando vehículos y herramientas específicas para cortar y transportar el material.

Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad porteño se informó que se incrementarán los patrullajes en zonas críticas y se reforzará la vigilancia en cámaras subterráneas para prevenir nuevos episodios. Del mismo modo, se recordó que la colaboración ciudadana resulta clave, ya que muchas de estas detenciones se producen gracias a denuncias inmediatas de vecinos que advierten movimientos sospechosos.