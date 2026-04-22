Efemérides del 22 de abril: qué pasó un día como hoy

Juicio a las Juntas Militares.

Cada 22 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Miguel de Cervantes, los nacimientos de Lenin, Liliana Herrero y Jack Nicholson y el inicio del juicio a las juntas de la última dictadura cívico-militar.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1616 - Fallecimiento de Miguel de Cervantes

En Madrid, a los 68 años, murió el novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima figura de la literatura de habla hispana. Es el autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, el segundo libro más publicado y traducido en todo el mundo después de la Biblia.

1819 - Ley Fundamental

El Congreso de las Provincias Unidas del Río de La Plata aprobó la primera Constitución del país en Tucumán. Entró en vigor el 25 de mayo de 1820 en medio del rechazo de las provincias por su carácter centralista. Fue la base de las cartas magnas de 1826 y 1853.

1870 - Nacimiento de Lenin

Nació en la ciudad rusa de Simbirsk -actual Uliánovsk- el político y revolucionario Vladimir Ilyich Ulianov, líder de la Revolución de Octubre de 1917. Creó una corriente de pensamiento dentro del marxismo y fue el primer presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1897 - Tranvía eléctrico

Empezó a circular el primer servicio de tranvías eléctricos de Buenos Aires. Lo hizo con un recorrido por la avenida Las Heras entre Plaza Italia y la actual avenida Raúl Scalabrini Ortiz. Llevaba hasta 36 pasajeros a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

1915 - Batalla de Ypres

En la batalla de Ypres, en territorio belga, las tropas alemanas arrojaron 168 toneladas métricas de gas cloro que causan 5.000 bajas, entre muertos y heridos, en las filas aliadas franco-argelinas durante la I Guerra Mundial. Fue el primer ataque químico de la guerra moderna.

1937 - Nacimiento de Jack Nicholson

En Neptuno City, Nueva Jersey, nació el actor estadounidense Jack Nicholson, ganador de tres Premios Óscar, una de las grandes estrellas de Hollywood. Con 12 nominaciones es el actor más postulado a los premios de la Academia de Hollywood. Se destacó en los filmes Atrapado sin salida, El resplandor y Mejor imposible, entre otros.

Jack Nicholson.

1948 - Nacimiento de Liliana Herrero

En la localidad entrerriana de Villaguay nació la cantante y docente, referente de la música popular argentina. Ganó tres premios Gardel y el Konex de 1995 como una de las mejores cinco intérpretes de la década de 1990.

1985 - Juicio a las Juntas

Empezó el juicio a los miembros de las tres primeras “juntas militares” de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) por delitos de lesa humanidad. El 9 de diciembre de 1985 fueron condenados cinco de los nueve acusados por violaciones a los derechos humanos.

1994 - Fallecimiento de Richard Nixon

Murió a los 81 años una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Su carrera política despegó tras su participación en la Segunda Guerra Mundial. Electo congresista por California, ganó notoriedad al acusar a Alger Hiss de ser espía soviético. Este caso impulsó a Nixon al Senado. Le ganó la presidencia en 1968 al derrotar a Hubert Humphrey. Durante su mandato, inició la retirada de tropas de Vietnam, aunque intensificó los bombardeos, y protagonizó un giro histórico en política exterior al establecer relaciones con la China comunista. Reelecto en 1972, impulsó la salida definitiva de Vietnam y respaldó el golpe de Estado en Chile. Su presidencia terminó abruptamente por el escándalo Watergate, que reveló una red de espionaje ilegal. En agosto de 1974, Nixon fue el primer presidente de Estados Unidos en renunciar a su cargo.

1997 - Diego Armando Maradona

El astro firmó su tercer y último contrato con Boca Juniors. Jugó su último partido para el “xeneize” el 25 de octubre de 1997, en la victoria como visitante por 2-1 en el clásico con River Plate.

2002 - Gustavo Cerati

El músico, exlíder de la banda de rock Soda Stereo, realizó el recordado recital a sala llena en el Teatro Colón de Buenos Aires acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

2007 - Turismo Carretera

Murió a los 41 años el piloto Carretera Guillermo Castellanos en un accidente en plena competencia en Comodoro Rivadavia. Su fallecimiento marcó un antes y un después en la categoría: fue el detonante de una decisión histórica, la eliminación de los copilotos, una figura característica del TC desde sus inicios en la década de 1930.

2020 - Fallecimiento de Marcos Mundstock

A los 77 años murió en Buenos Aires el actor, locutor y comediante, que formó parte del célebre grupo de “instrumentos informales” Les Luthiers por más de cinco décadas.

2026 - Día de la Madre Tierra

Esta fecha fue instituida en 2009 por las Naciones Unidas con el fin de concientizar a la población mundial sobre los problemas generados por la contaminación y otras preocupaciones ambientales.