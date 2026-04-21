Efemérides del 21 de abril: qué pasó un día como hoy

Papa Francisco.

Cada 21 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el traslado de los restos de José de San Martín hasta Buenos Aires, el fallecimiento del papa Francisco y la celebración del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1880 - José de San Martín

Con honores militares y una salva de 21 cañonazos, el buque Villarino zarpó del puerto francés de El Havre rumbo a Buenos Aires con los restos del general José de San Martín. Los restos del Libertador de América llegaron al puerto de Buenos Aires el 28 de mayo de 1880.

1904 - Nacimiento de Mercedes Simone

En la localidad bonaerense de Villa Elisa nació la actriz y cantante Mercedes Celia Simone, apodada la Dama del tango, una de las figuras emblemáticas del tango que también fue popular en Brasil, Chile, Colombia y Cuba.

1905 - Boca Juniors

El equipo jugó el primer partido de fútbol de su historia en un torneo. Ocurrió en la cancha de Independencia Sud, donde el “xeneize” goleó 4 a 0 a Mariano Moreno. El equipo boquense vistió una camiseta blanca con tres listones negros.

1910 - Fallecimiento de Mark Twain

A los 74 años murió en el poblado de Redding, en Connecticut, en Estados Unidos, el periodista y escritor Samuel Clemens, considerado como “el padre de la literatura” de Estados Unidos. Es el autor de las novelas Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo, entre otros clásicos.

1915 - Nacimiento de Anthony Quinn

En la ciudad de Chihuahua, en México, nació el actor y cineasta mexicano, ganador de dos Premios Óscar y una de las grandes estrellas del cine de Hollywood. Trabajó en más de 200 filmes, entre ellos Viva Zapata (1952), por la que recibió un Óscar, y Zorba, el griego (1964).

1947 - Nacimiento de Iggy Pop

En la ciudad de Muskego, en Michigan, nació el músico y actor estadounidense James Newell Osterberg, ícono del punk rock conocido Iggy Pop. Fue cantante y líder de la banda The Stooges. Grabó más de 25 discos. Lust for Life, The Passenger y Candy, están entre sus canciones más destacadas.

Iggy Pop.

1959 - Nacimiento de Robert Smith

En la ciudad inglesa de Blackpool nació el músico y compositor británico, guitarrista y cantante de The Cure, banda de rock alternativo con la que vendió más de 30 millones de discos.

1984 - Fallecimiento de Manuel Mujica Láinez

A los 73 años murió en su casa de Córdoba uno de los más populares escritores argentinos del siglo XX. Miembro de una familia aristocrática, trabajó en el diario La Nación. Entre sus libros de cuentos destacan Aquí vivieron y Misteriosa Buenos Aires. Sus novelas incluyen títulos como Los ídolos, La casa, Los viajeros, Invitados en El Paraíso, El unicornio, El laberinto y El escarabajo. De 1962 es su obra más famosa, la novela Bomarzo, que se convirtió en una ópera con música de Alberto Ginastera. La dictadura de Onganía prohibió la ópera en 1967.

1994 - Fallecimiento de Raúl Soldi

Uno de los grandes artistas plásticos de la Argentina murió a los 89 años. Pintó en la Basílica de la Anunciación, en Nazareth, y fue escenógrafo en infinidad de películas. Durante 30 años se dedicó de manera espaciada a pintar frescos en la Iglesia de Santa Ana, en la localidad de Glew. Además, fue el encargado de pintar la cúpula del Teatro Colón.

2003 - Fallecimiento de Nina Simone

A los 70 años murió en el pueblo de Carry-le-Rouet, en la Costa Azul de Francia, la cantante y pianista Nina Simone, estrella del jazz apodada “la alta sacerdotisa del soul”. Fue activista en favor de los derechos de los afroamericanos.

2016 - Fallecimiento de Prince

A los 57 años murió en la ciudad de Chanhassen, en Minnesota, el cantante y compositor Prince, uno de los músicos más exitosos e influyentes del rock. Su álbum Purple Rain (1984) obtuvo un Óscar como mejor banda sonora. Vendió más de 110 millones de discos.

2023 - Fallecimiento de Guillermo Calabrese

Una de las figuras más populares de la cocina por televisión murió a los 61 años. En 2009 empezó a conducir Cocineros argentinos en la TV Pública. Al momento de su muerte conducía Qué mañana! en Canal 9.

2025 - Fallecimiento del Papa Francisco

Jorge Bergoglio murió a los 88 años en su residencia de la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. Francisco I había servido como papa de la Iglesia católica desde su elección el 13 de marzo de 2013. Fue el segundo papa en morir en el cargo en lo que va de siglo XXI, después de Juan Pablo II en 2005. Un día antes de su fallecimiento, el Domingo de Resurrección, hizo su última aparición pública, al impartir la bendición urbi et orbi tras la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro.

2026 - Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

Esta fecha fue instituida en 2001 por las Naciones Unidas para promover el “pensamiento creativo multidisciplinar” como una forma de construir un futuro sustentable y deseable tanto a nivel individual como colectivo.

2026 - Día Nacional de la Higiene y Seguridad

Esta celebración busca promover la prevención de los riesgos en el ámbito laboral.