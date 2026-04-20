Efemérides del 20 de abril: qué pasó un día como hoy

Hilda Bernard.

Cada 20 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el alunizaje de Apolo 16, el concierto que homenajeó a Freddie Mercury en Wembley hasta el fallecimiento de Hilda Bernard.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1889 - Nacimiento de Adolf Hitler

Nació en Braunau am Inn, en Austria. Participó en la Primera Guerra Mundial y, luego del conflicto, fundó el Partido Nacionalsocialista, que aglutinó a diversos sectores de ultraderecha. En 1923 lideró un fallido golpe de Estado en Múnich, por el que fue encarcelado. Durante su año en prisión escribió Mi lucha (Mein Kampf), donde expuso su ideología. Ascendió al poder en Alemania hasta ser nombrado canciller en 1933 mediante un acuerdo con sectores conservadores. Después del incendio del Reichstag, instauró un régimen represivo que derivó en un Estado totalitario, racista y antisemita. En 1939, la invasión de Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial, durante la cual su régimen llevó adelante el Holocausto. Ante la inminente derrota de Alemania, se suicidó en 1945 en su búnker en Berlín, pocos días antes de la caída de la ciudad en manos soviéticas.

1893 - Nacimiento de Joan Miró

En la ciudad española de Barcelona nació en 1893 el pintor surrealista, creador de un clima sustentado en lienzos ricos en color, con collages, acuarelas, escultura y escenografías.

1912 - Fallecimiento de Bram Stoker

Murió en Londres, a los 64 años, el escritor irlandés, quien revoluciona la novela de terror y logra fama mundial con Drácula (1897). Fue uno de los cultores de la novela gótica y es también el autor de Miss Betty (1898) y La dama del sudario (1909), entre otras.

Bram Stoker.

1940 - Nacimiento de Pilar Miró

La directora de teatro, óperas y cine, ganadora de dos premios Goya, nació en Madrid. Su obra abarca a destacadas películas como El crimen de Cuenca y El perro del hortelano, unas 200 realizaciones de teatro y televisión que la llevaron a ser una de las directoras más valoradas en España y América Latina.

1944 - Nacimiento de Fernando Bravo

En la ciudad bonaerense de San Pedro nació el locutor y conductor de programas de radio y televisión, ganador de cuatro premios Martín Fierro y tres Konex.

1965 - Fallecimiento de Alfredo Palacios

El legislador murió a los 86 años. En 1904 se convirtió en el primer diputado socialista de América. También fue electo en 1912 y, en 1932, asumió como senador nacional. Participó en la Convención Constituyente de 1957 y, después de la autodenominada Revolución Libertadora, fue designado embajador en Uruguay. En 1958 se presentó como candidato presidencial por el socialismo. Regresó al Senado en 1961 y, dos años más tarde, fue electo diputado nacional. Ocupaba una banca en la Cámara de Diputados al momento de su fallecimiento.

1959 - Nacimiento de Guillermo Guido

El cantante nació en la ciudad bonaerense de Quilmes. Formó parte del un grupo de folclore Los lugareños y grabó más de 20 discos de canciones románticas y pop latino.

1972 - Apolo 16

El módulo lunar Orión, de la misión Apolo 16, alunizó en 1972 en el cráter lunar Descartes luego de haber sufrido una crisis de siete horas que puso en riesgo a la misión, en la que los astronautas John Young y Charles Duke se convierten en el quinto equipo de la NASA en poner su pie en la Luna.

1992 - Freddie Mercury

En el estadio de Wembley fue celebrado un concierto de homenaje a Freddie Mercury, cinco meses después de la muerte del líder de Queen. Unos 72.000 espectadores asistieron al recital, en el que además actuaron Metallica, Guns N' Roses, Extreme, David Bowie, Elton John y Def Leppard, entre otros artistas de un evento transmitido por radio y televisión para 76 países.

1993 - Cantinflas

En la Ciudad de México murió a los 81 años el comediante Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, alias "Cantinflas", quien actuó en más de 50 filmes y se convirtió en el actor mexicano más famoso de todos los tiempos. Fue limpiabotas, cartero, taxista, boxeador y torero antes de iniciar su carrera artística en 1930, como bailarín de un circo.

1999 - Masacre de Columbine

Dos estudiantes se suicidaron luego de asesinar a tiros a 12 compañeros y a un profesor en la escuela secundaria Columbine High School, de Columbine (EEUU), a la que llegaron armados con escopetas, pistolas y explosivos. Los agresores hirieron además a 24 estudiantes.

2008 - Elecciones en Paraguay

En las quintas elecciones presidenciales desde la caída de Alfredo Stroessner, Fernando Lugo se impone con el 41% de los votos al frente de una alianza opositora. Su triunfo pone fin a la hegemonía del Partido Colorado, que gobernaba el país desde 1947. Ex obispo de San Pedro, Lugo había renunciado a su diócesis para dedicarse a la política. Gobernó hasta 2012, cuando fue destituido mediante un controvertido juicio político.

2020 - Fallecimiento de Horacio Fontova

A los 73 años murió el artista polifacético que se destacó como músico, actor, humorista y dibujante. En la segunda mitad de los años 70 ilustró la revista El Expreso Imaginario. Alcanzó gran popularidad con el grupo Fontova y sus sobrinos y luego participó junto a Jorge Guinzburg en el programa Peor es Nada. También integró circunstancialmente Les Luthiers, en reemplazo de Daniel Rabinovich. Publicó el libro de cuentos Témpera mental y participó como actor en las películas Avallay y Metegol.

2022 - Fallecimiento de Hilda Bernard

A los 101 años, murió la reconocida actriz con una carrera de más de siete décadas de trayectoria en radio, cine, teatro y televisión. Había nacido en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en 1920. Participó en infinidad de producciones, pero quedó ligada a sus papeles en tiras juveniles como Chiquititas, Rebelde Way y Floricienta. Seis meses antes de fallecer se había contagiado de coronavirus y pudo recuperarse.