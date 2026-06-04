Tenía cáncer: un reconocido periodista murió a los 73 años.

El mundo de la prensa está de luto. William "Bill" Goldschlag, reconocido periodista y editor estadounidense que desarrolló una carrera de más de seis décadas en distintos medios de comunicación, murió el pasado 27 de mayo a los 73 años.

Según informó su familia, falleció en el Calvary Hospital, en el distrito neoyorquino del Bronx, tras haber sido internado por una neumonía. Su esposa, Joan Paylo, explicó que también atravesaba un cáncer cerebral inoperable y que se encontraba bajo cuidados paliativos desde hacía varios meses.

Goldschlag se retiró en 2024 de Newsday, periódico en el que trabajó durante casi 15 años. Allí estuvo al frente de coberturas sobre política de Nueva York, noticias de Long Island y, en sus últimos años, participó en la elaboración de un boletín dedicado al seguimiento de la presidencia de Donald Trump, figura a la que había comenzado a cubrir décadas antes. Antes de incorporarse a Newsday, construyó una extensa trayectoria en medios como United Press International (UPI), Bloomberg News y New York Daily News. En este último desarrolló buena parte de su carrera, desempeñándose tanto como reportero como editor en áreas vinculadas a política, asuntos urbanos, cobertura nacional y noticias de Washington.

Colegas y excompañeros destacaron su capacidad para mejorar cualquier historia periodística y su habilidad para detectar los aspectos más relevantes de una noticia. Debby Krenek, actual editora de Newsday, lo definió como un profesional capaz de transformar cualquier texto en una lectura atrapante.

Tenía cáncer: un reconocido periodista murió a los 73 años.

Sus coberturas

A lo largo de su carrera participó en la cobertura de algunos de los acontecimientos más importantes de la política y la sociedad estadounidense. Informó sobre el Congreso, la Casa Blanca, el juicio político contra Bill Clinton y diversos temas federales.