En la bahía de San Francisco, el Mundial está llamado a impulsar el auge del fútbol base

Imagen de archivo de aficionados del Oakland Roots SC llegando al estadio antes de un partido contra el Sacramento Republic FC en el Oakland-Alameda County Coliseum en Oakland, California, EEUU.

​Durante años, Jorge Bejarano ha sido uno de los aficionados al fútbol más apasionados del área de la bahía de San Francisco, animando con su tambor al Oakland Roots, equipo de la segunda división. ‌Con la llegada del Mundial a Estados ‌Unidos, él y otros esperan que sus vítores por el fútbol local resuenen por todo el país.

Los aficionados al fútbol son una minoría entre los aficionados al deporte en Estados Unidos. Pese a su fortaleza como deporte juvenil, sigue por detrás de deportes con grandes audiencias como el fútbol americano. El interés también es bajo en comparación con los promedios mundiales. Según la última encuesta de Ipsos, alrededor del 36% de los estadounidenses tiene previsto ver el Mundial.

No obstante, los aficionados esperan que el torneo aumente la relevancia del fútbol y su importancia para la ​comunidad. Santa Clara, en el Área ⁠de la Bahía californiana, acogerá seis partidos.

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"Ahora que tenemos el Mundial aquí en el Área de la Bahía, ‌vemos claramente cómo los turistas y los aficionados al fútbol de todo el mundo se ⁠interesan por saber qué otros equipos hay en esa misma zona", ⁠dijo Bejarano, que lidera el grupo oficial de aficionados Los Roots. "Lo que espero que la gente se lleve es lo diversa que es Oakland, lo especial, lo divertida y lo acogedora".

Los Roots se fundaron hace menos de una ⁠década y rápidamente llenaron un vacío para los aficionados al deporte locales, ya que los principales ​equipos de fútbol americano, béisbol y baloncesto de Oakland se trasladaron a otras zonas. ‌La asistencia se disparó cuando los Roots se hicieron ‌cargo del estadio Coliseum, que estaba vacío, para disputar sus partidos como locales.

Bejarano, que anteriormente había sido ⁠abonado durante mucho tiempo de los Oakland Raiders de la NFL, apostó por los Roots. "Tener aquí un equipo que dedica su pasión y su amor a la ciudad (...) No puedo sino respetar algo así", afirmó.

Para el entrenador jefe de los Roots, Ryan Martin, los partidos del Mundial que se celebrarán en el Levi’s Stadium de Santa Clara ​son una gran muestra ‌del interés por el fútbol en el Área de la Bahía. Espera que la atención generada durante el Mundial atraiga también a más gente a ver los partidos de los Roots.

Además de organizar fiestas comunitarias para ver los partidos del Mundial, los Roots acogerán a la selección australiana de fútbol en sus instalaciones de entrenamiento. También se han asociado con restaurantes locales para incluir platos de ⁠inspiración australiana en sus menús.

El Área de la Bahía alberga diversas ligas y equipos de fútbol: los Roots juegan en la USL Championship, una liga de segunda división, mientras que San José, al sur, es la sede de los Earthquakes de la Major League Soccer y del Bay FC de la National Women's Soccer League. Este último batió el récord de asistencia a un partido de la NWSL, con más de 40.000 espectadores en el Oracle Park de San Francisco. También abundan los equipos semiprofesionales y amateurs.

"Aquí hay muchísima actividad futbolística de base", afirmó Aaron Mansfield, voluntario que supervisa la organización ‌de socios del club de fútbol San Francisco City. El equipo semiprofesional tiene un modelo de propiedad de los socios, en el que estos tienen derecho a votar sobre la dirección del club y a ser elegidos para la junta directiva.

Mansfield espera que la Copa del Mundo sea una oportunidad para mostrar cómo se hacen las cosas a nivel local.

"El interés general por la cultura futbolística es positivo porque nos permite explicar qué hacemos de forma diferente y por qué ‌eso es importante en el contexto del fútbol local, nacional y mundial", afirmó.

Shelley y Josh Estelle son aficionados y socios del SF City desde hace tres años. Asistieron a un partido reciente, junto con su hija, en un día inusualmente soleado ‌en el histórico estadio Kezar, ⁠desde donde se divisa la emblemática Torre Sutro de San Francisco.

"Me gusta mucho este club apoyado por la comunidad", dijo Josh Estelle. "No es una gran corporación y da la sensación de ​que solo somos la gente de mi barrio viendo el fútbol juntos2.

Aunque tienen pensado ver las retransmisiones de los partidos del Mundial en familia, no consiguieron entradas para ver un partido en el Levi’s Stadium. "Es muy caro", dijo Shelley Estelle. "Podemos ver fútbol mucho más asequible aquí mismo, en Kezar".

(Reporte adicional de Nathan Frandino; editado en español por Carlos Serrano)