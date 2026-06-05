Qué dijo el abogado del segundo detenido por el caso Agostina Vega: "Barrelier le presentó a la nena"

La investigación del femicidio de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, incorporó un nuevo avance con la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que era amigo de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del crimen.

Fassetta fue detenido después de haber ofrecido entrevistas en televisión en las que se refirió a la búsqueda de la joven y relató distintos movimientos que observó en la vivienda de calle Campillo al 800, donde vivía él tambien y donde los investigadores creen que la niña fue asesinada.

Según explicó su abogado Eduardo Medina Allende, Fasetta conocía a Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Los dos se habrían hecho amigos por su afinidad como hinchas de Instituto. Agregó que el propio Barrelier fue quien le presentó a Agostina y a Melisa, su madre.

Cómo llegó a vivir en la casa de Barrelier

El abogado de Fassetta explicó que su defendido comenzó a vivir en la vivienda de Barrelier después de atravesar un problema familiar. Según indicó, su amigo de la cancha le ofreció alojamiento, aunque remarcó que entre los dos no existía una relación de mucha cercanía.

“Él pensó que era un tipo normal”, indicó Medina Allende al describir la percepción que tenía Fasetta sobre el principal acusado por el crimen.

Una de las declaraciones previas del ahora detenido que más llamó la atención fue la observación que realizó al regresar a la vivienda tras la desaparición de Agostina. Según relató Fasetta, notó que el acolchado de la cama donde dormía había sido reemplazado por otro. Ese dato ahora forma parte de las características de la escena que analizan los investigadores.

Las pruebas a su favor

Tras la detención de Fasetta, su abogado aseguró que existen pruebas que podrían respaldar su versión de los hechos. Medina Allende afirmó que la Policía secuestró las cámaras de seguridad de una panadería ubicada junto al lugar donde trabaja su cliente y que esas imágenes demostrarían que permaneció allí al menos hasta las 4 de la madrugada.

El abogado también señaló que aún no tuvo acceso al expediente judicial y que no fue notificado formalmente sobre los detalles de la imputación. Sin embargo, indicó que la información disponible hasta el momento señala que Fassetta permanece detenido bajo una acusación de presunto encubrimiento.

Para cerrar, el abogado describió el estado emocional de su defendido antes de ser arrestado. Según relató, se encontraba “muy mal y agobiado” por el avance de la investigación.