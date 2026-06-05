Se viene el MDF juventudes: Kicillof le hablará a la militancia en San Martín

El gobernador Axel Kicillof continúa con su armado político de cara al 2027 y, este sábado 6 de junio, encabezará el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Juventudes en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La jornada contará con distintas comisiones de trabajo durante la mañana y, alrededor de las 15 horas, el Gobernador le hablará a los y las jóvenes del espacio.

Entre los y las armadoras de la rama, se destacan Macarena Kunkel, funcionaria del ministerio de Trabajo bonaerense; y la consejera de Juventud del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires y secretaria de Juventud de San Martín, Aylén Katopodis, entre otros. Según detallaron, el espacio busca sostener y ampliar políticas públicas destinadas a las juventudes, como el boleto estudiantil y distintos programas educativos y de inclusión. En ese marco, también cuestionan las políticas implementadas por el Gobierno nacional y reclaman mayores recursos para la provincia de Buenos Aires.

El último acto del MDF

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La semana pasada el Gobernador lanzó el MDF salud e hizo una dura crítica al estado de la salud pública en la argentina gobernada por Javier Milei y propuso un país distinto que conciba el cuidado de la población como una "obligación humana" y no como un "gasto". "Este plan económico es el que enferma y mata. Como dijo el papa Francisco, enferma el cuerpo y el alma", denunció Kicillof.

Ante cientos de trabajadores bonaerenses de la salud, el gobernador prometió que hay "otro camino al futuro" posible y que esa decisión no es de Milei sino de los argentinos. "Tenemos que cambiar el rumbo económico del país, darle a la Argentina a un proceso de desarrollo y crecimiento justo, federal y que se sostenga. Es para eso que estamos lanzando el Movimiento Derecho al Futuro salud y es por eso que militamos y nos organizamos", sostuvo.

Al armado político propio se suman las visitas que el dirigente realiza a las provincias argentinas. Este miércoles estuvo en Corrientes junto a su par Juan Pablo Valdes y firmaron distintos convenios.“Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, afirmó el gobernador bonaerense.

La firma realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina estuvo centrada en iniciativas destinadas a ampliar mercados para productores locales y promover la transferencia tecnológica en el sector agropecuario. Allí Kicillof destacó la importancia de la cooperación entre provincias y reivindicó el federalismo como herramienta para afrontar problemáticas comunes.

“Estamos convencidos de que entre las provincias nos debemos mutua colaboración”, sostuvo además de remarcar la necesidad de fortalecer los vínculos entre jurisdicciones. Por su parte, Valdés consideró que el trabajo conjunto entre gobernadores resulta clave para encontrar soluciones a desafíos compartidos. “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo”, señaló.