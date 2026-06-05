EN VIVO
Murió el Indio Solari

Un refugio ricotero: el fuerte y cariñoso lazo del Indio Solari con El Destape

Más allá de las entrevistas, el mítico exlíder de Los Redondos consolidó un canal de confianza exclusivo y afecto mutuo con el medio.

05 de junio, 2026 | 10.55

El vínculo entre Carlos "El Indio" SolariEl Destape excede la típica relación entre un artista y la prensa. Para el mítico exlíder de Los Redondos, que murió este viernes 5 de junio de 2026 a los 77 años, este espacio se consolidó como un canal de confianza exclusivo y un refugio ideológico y afectivo a lo largo de los años.

Lejos del hermetismo que lo caracteriza frente a los medios tradicionales, el artista no ocultó su calidez hacia el proyecto comunicacional de Roberto Navarro y hace un tiempo envió un cariñoso mensaje en el que invitó al público a colaborar con El Destape. "Alentemos a la gente para que se suscriba y sigan apoyando estos proyectos que son voces que escasean".

 

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Murió el Indio Solari
“Soy un artista peronista”: las definiciones políticas más fuertes del Indio Solari
Las más vistas