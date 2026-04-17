Efemérides del 17 de abril: qué pasó un día como hoy

Gabriel García Márquez.

Cada 17 de abril se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los fallecimientos de Linda McCartney y Gabriel García Márquez hasta la celebración del Día Internacional de la Lucha Campesina y del Malbec.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1919 - Nacimiento de Chavela Vargas

En el distrito de San Joaquín, en Heredia, Costa Rica, nació la cantante mexicana Chavela Vargas, símbolo de la música ranchera. Grabó más de 30 discos y actuó en filmes de Pedro Almodóvar y Werner Herzog.

1938 - Asociación Deportiva Atenas

En la ciudad de Córdoba se fundó el club más ganador de la Liga Nacional de Básquet. En él hicieron historia jugadores de la talla de Marcelo Milanesio, Héctor “Pichi” Campana y Fabricio Oberto.

1951 - Fundación del Instituto Antártico Argentino

A través del decreto presidencial 7338/1951 fue creado ese organismo para controlar y desarrollar la actividad científica argentina en el continente austral.

1964 - Jerrie Mock

La aviadora estadounidense aterrizó en el aeropuerto de Port Columbus, en Ohio, Estados Unidos, y se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. A bordo de su avioneta “Spirit of Columbus” volvió al punto de partida después de 29 días de viaje.

1970 - Paul McCartney

El exBeatle publicó su primer disco como solista, que lleva su nombre y grabación casera en la que su esposa Linda Eastman lo acompaña en una canción. El lanzamiento coincidió con el de Let It Be, el último álbum de The Beatles.

1983 - Diego Armando Maradona

El astro argentino marcó por primera y única vez tres goles para el Barcelona español. Lo hizo en la goleada por 7 a 2 ante la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio Camp Nou del Barcelona.

1998 - Fallecimiento de Linda McCartney

A los 56 años murió en la ciudad de Tucson, en Arizona, Estados Unidos, la música, compositora y fotógrafa estadounidense Linda Louise Eastman, defensora de los derechos de los animales y promotora del veganismo. Fue la primera esposa del exbeatle Paul McCartney.

2011 - Games of Thrones

La cadena estadounidense de televisión HBO emitió Winter is coming, el primer capítulo de la exitosa serie Games of Thrones, inspirada en la novela de fantasía Canción de hielo y fuego, escrita por George R. R. Martin. La serie concluyó el 14 de abril de 2019, al cabo de ocho temporadas.

2014 - Gabriel García Márquez

A los 87 años murió en la Ciudad de México el escritor y periodista colombiano, premio Nobel de Literatura 1982. Las novelas Cien años de soledad, El otoño del patriarca y El amor en los tiempos del cólera son las obras más destacadas del cultor del “realismo mágico”.

2016 - Lionel Messi

El astro argentino del Barcelona español anotó el gol número 500 de su carrera. Ocurrió en la derrota del equipo “culé” por 2-1 ante el Valencia en el estadio Camp Nou.

2026 - Día de la Hemofilia

Esta fecha es conmemorada desde 1989 con el fin de crear conciencia sobre el trastorno hereditario que impide la normal coagulación de la sangre. Recuerda el natalicio del médico Frank Schnabel, fundador de la Fundación Mundial de Hemofilia.

2026 - Día Internacional de la Lucha Campesina

Esta conmemoración fue instituida por la Unión de Trabajadores de la Tierra en homenaje a los 19 trabajadores rurales asesinados en 1996 por la Policía Militar en la localidad de Eldorado dos Carajás, en el estado brasileño de Pará.

2026 - Día Mundial del Malbec

Esta efeméride busca difundir el consumo de ese tipo de vino tinto. La cepa es originaria de Francia y tiene a la Argentina como mayor productor mundial. La producción argentina de Malbec equivale al 38,8% del total de variedades tintas del país.