Atentos Enzo Fernández y Garnacho: el primer portazo del Chelsea por perder la FA Cup

Atentos Enzo Fernández y Garnacho: el portazo del Chelsea por perder la FA Cup

El Chelsea perdió la final de la FA Cup contra el Manchester City en Wembley, por lo que Enzo Fernández y Alejandro Garnacho se quedaron sin título en el fútbol inglés en esta temporada. De esta manera, los "Blues" perdieron la oportunidad para clasificar a un torneo internacional y deberán dedicarse de lleno tanto a la Premier League como a los certámenes domésticos después del Mundial 2026. Para ello, la dirigencia tomó la primera decisión fuerte de cara a lo que se viene.

El plan de la cúpula del equipo de Londres es contratar a un nuevo entrenador, algo con lo que sufrió durante todos estos meses. Después de la salida de Enzo Maresca por malos resultados en enero, llegó Liam Rosenior y renunció hace pocas semanas. Por este motivo, Calum McFarlane tuvo que tomar las riendas de manera interina para afrontar los encuentros restantes con la ilusión de, al menos, meterse en la UEFA Europa League. Sin embargo, no será quien siga al frente porque llegará otro entrenador.

Quién será el nuevo técnico de Enzo Fernández y Garnacho en el Chelsea

Según aseguró el periodista Fabrizio Romano, quien se hará cargo del plantel será nada más y nada menos que Xabi Alonso. El exjugador español que no tuvo un buen paso por el Real Madrid pero sí por el Bayer Leverkusen de Alemania "será anunciado como nuevo entrenador con un contrato de cuatro años hasta junio del 2030". A su vez, el experto en mercados de pases contó que el DT arribará a Londres en los próximos días para dar comienzo a su ciclo y trabajará en el plan de fichajes para reforzar al equipo.

Si bien es una posibilidad mínima, el Chelsea todavía puede clasificarse a la Europa League o a la Conference, aunque dependerá de los resultados en las últimas dos fechas de la Premier. Actualmente acumula 49 unidades con seis en juego y deberá enfrentar tanto al Sunderland como al Tottenham para buscar su puesto en alguno de los dos torneos. Claro que, también dependerá de los que están por encima no sumen unidades y los "Blues" suban en la tabla.

Xabi Alonso será el nuevo DT del Chelsea

Qué necesita el Chelsea para clasificar a un torneo internacional en 2026

Con la consagración del Manchester City en la FA Cup, liberó un cupo en la tabla de posiciones ya que actualmente está segundo y clasificado a la Champions League de la temporada venidera. De esta manera, junto al Arsenal, el Manchester United y el Aston Villa tienen su lugar asegurado para ir por la "Orejona". El Liverpool de Alexis Mac Allister (59) quedó cerca y tanto el Bournemouth (55) como el Brighton (53) irían a la Europa League.

Hasta el momento el Brentford (51) iría a la Conference y el Chelsea quedaría afuera de todo (49), por lo que está obligado a ganar los dos cotejos que le quedan. Debajo quedan el Everton (49), Fulham (48), Sunderland (48) y Newcastle (46) como los que todavía tienen posibilidades. En zona de descenso aparecen el Wolverhampton y el Burnley (ya descendidos), mientras que el West Ham (36) y el Tottenham (38) pelean por no perder la categoría.

Los números de Xabi Alonso como DT