Freitas, la esperanza de River y Coudet en el ataque: cuál es su cláusula

el joven delantero pasó de tener un rendimiento destacado en la Reserva a ser una pieza de recambio en primera.

El desarrollo de la temporada expone que River no dispone de un claro reemplazante para los partidos en los que Sebastián Driussi no se encuentra disponible. Aunque hay un joven de la Reserva que de a poco hace méritos para ganarse un lugar. Joaquín Freitas es la esperanza de Eduardo Coudet para destrabar los distintos compromisos en el calendario y que de a poco está dando resultados.

“En las oficinas del Más Monumental, Joaquín Freitas firmó su primer contrato profesional, con extensión hasta diciembre de 2028. El delantero estuvo acompañado por Mariano Barnao (gerente de fútbol). Freitas tuvo un gran año en la División Reserva, siendo habitual titular y habiendo convertido goles en varias ocasiones”, expresa el comunicado que el club emitió hace unas semanas.

Además, se desprende que el joven delantero en la firma de su contrato aceptó que le colocaran una cifra de 100 millones de euros en concepto de cláusula de rescisión. Hay que recordar que se trata de una modalidad que la institución impulsa con el fin de que los jugadores no se vayan ante la primera propuesta que pueda ejecutar su cláusula de salida. Tal como sucedió con Claudio Echeverri y Franco Mastantuono.

Por otro lado, la presencia de Joaquín Freitas dentro del plantel de River es bastante particular. Esto es producto de que Marcelo Gallardo no lo quiso convocar a la pretemporada que llevó a cabo en la Patagonia bajo la excusa de que todavía le faltaba desarrollo para ganarse este llamado. Sin embargo, el transcurso del Torneo Apertura expuso que lo sumó a los entrenamientos y lo hizo debutar en la derrota frente a Vélez en Liniers.

Mientras que Eduardo Coudet le va entregando minutos de a poco para que vaya ganando confianza, pero también determinado roce que necesita en la máxima categoría. En la victoria frente a Gimnasia, el delantero dibujó una asistencia para que Martínez Quarta coloque un gran cabezazo que selló la clasificación a la semifinal. No solo juega en el área, sino que también es funcional fuera de ella.

Otro elemento que debe sumarse es que pasó a ser de manera directa un reemplazante natural de Sebastián Driussi. Hace poco se confirmó que Agustín Ruberto sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla y quedó descartado de forma automática para lo que queda del año. El joven atacante nuevamente vuelve a sufrir una lesión que le quita espacio dentro del plantel y que en esta oportunidad lo tendrá al menos ocho meses sin actividad.