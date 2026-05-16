Ni desprotegidos ni hiperconectados: la alternativa nacional que revoluciona la crianza en tiempos de pantallas

La escena se repite en miles de hogares argentinos: chicos de 7 u 8 años que empiezan a ganar autonomía, van solos al colegio o al club, y la inevitable encrucijada familiar: ¿le compro un celular o lo dejo incomunicado? Hasta ahora, la única opción parecía ser un "todo o nada" que obligaba a los padres a abrirle la puerta a un universo de redes sociales, algoritmos y contenidos incontrolables.

Frente a esta problemática, el emprendedor argentino Ezequiel Tietjen no buscó una solución corporativa, sino una respuesta humana basada en sus propios sobrinos. Así nació Panda Kids, la marca nacional que ya acompaña a más de 120.000 familias en todo el país, logrando el punto exacto entre darles independencia a los chicos y proteger su infancia del mundo digital.

Tecnología para cuidar, no para distraer

A través de Panda Kids Lab, la firma desarrolló el Panda Watch PRO, un dispositivo que no compite con el smartphone, sino que propone algo superador: dar menos para cuidar más. El reloj funciona con SIM card propia y red 4G LTE, lo que garantiza conectividad independiente sin necesidad de un teléfono cerca.

"La pregunta fue muy simple: ¿cómo hacemos para que un chico pueda estar comunicado y ubicado, sin darle todo el universo de distracciones que trae un celular?", explican desde la empresa.

El dispositivo cuenta con herramientas clave gestionadas por los padres desde una app (iOS y Android):

Rastreo GPS en tiempo real e historial de ubicaciones.

Sistema de geocercas que avisa cuando el chico entra o sale del colegio o el club.

Botón SOS que envía una alerta inmediata a los tutores.

Función Sound Guardian para escuchar el entorno ante emergencias.

Bloqueo de llamadas desconocidas, limitando el contacto solo a números autorizados.

Un freno a la timba digital

En un contexto donde la ludopatía infantil y la exposición temprana a pantallas generan profunda preocupación, Panda Kids se transformó en una respuesta de crianza. A diferencia de un celular barato que rápidamente se llena de aplicaciones y conflictos, este reloj no tiene internet abierto ni redes sociales.

Con envíos a todo el país en 24 a 48 horas y una configuración de apenas diez minutos, la marca ya es un fenómeno federal.