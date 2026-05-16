“No se va a ir”: El Trece se planta y no deja que Telefe le robe a su figura

Figura podría pasar de El Trece y Telefe.

Se desató una verdadera guerra silenciosa entre El Trece y Telefe por una de las figuras más codiciadas del momento. En el medio quedó Abel Pintos, cuyo nombre empezó a sonar con fuerza para sumarse a la próxima edición de MasterChef Celebrity.

La versión indicaba que el canal de las pelotas ya habría movido fichas para tentar al artista, actualmente jurado en Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka.

Guido Kaczka negó su posible salida

Pero lejos de quedarse callado, el conductor salió a ponerle un freno a los rumores con una frase que dejó en claro su postura. En una entrevista con LAM, Guido no dudó en marcar territorio.

“No vivimos la interna. Abel es el primero que fui a buscar para mi programa”, arrancó, recordando el origen del vínculo profesional que los une. Una forma de dejar en claro que la relación no es improvisada.

Sin embargo, lo más fuerte llegó después, cuando directamente cerró cualquier posibilidad de salida. “Abel es mío y yo soy de Abel. No se va a ir de mi programa”, lanzó, sin rodeos y con un tono que no dejó lugar a interpretaciones.

La frase no solo resonó en el ambiente, sino que también dejó expuesta la tensión entre los canales. Porque cuando aparece Telefe con un formato fuerte, como MasterChef, las alarmas se encienden automáticamente.

En El Trece lo tienen claro y no están dispuestos a perder a una de sus figuras más valiosas. Mucho menos si eso implica que la competencia se fortalezca con un nombre de ese peso.

Abel Pintos seguirá en Es mi Sueño.

Mientras tanto, desde Telefe no hubo confirmación oficial sobre la participación de Abel Pintos, aunque el interés parece existir. Y cuando eso pasa, el ruido es inevitable.

Así, la televisión vuelve a jugar su propio partido de pases, donde cada figura vale oro. Y en esta historia, al menos por ahora, Guido Kaczka dejó algo en claro: no piensa dejar que se lo roben.