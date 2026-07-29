Tragedia en las Cataratas del Iguazú: quién era Mark Lensink, el turista de 26 años que murió durante una excursión

El turista neerlandés Mark Lensink, de 26 años, perdió la vida este martes durante una excursión en barco por las Cataratas del Iguazú, en el lado brasileño. El joven, oriundo de Rijssen, una ciudad ubicada en la provincia de Overijssel, Países Bajos, se encontraba de vacaciones en Foz do Iguazú junto a su novia y la familia de ella. El grupo, integrado por seis turistas y dos tripulantes, había adquirido boletos para un paseo en barco de la empresa Macuco Safari, una de las atracciones más populares que ofrece un acercamiento a los diferentes saltos de agua del Parque Nacional. A pesar del importante caudal de agua, superior al habitual, el paseo se desarrollaba sin inconvenientes hasta que el bote volcó de manera inesperada.

Todos los ocupantes cayeron al agua y, lamentablemente, Mark fue el único que no sobrevivió. El joven sufrió un paro cardiorrespiratorio y, a pesar de los intentos por salvarle la vida de los profesionales del servicio médico de emergencias que llegaron al lugar, no lograron reanimarlo. Otros tres miembros de la familia requirieron atención médica: un hombre de 49 años permaneció hospitalizado en observación en estado estable; su esposa, de 48, sufrió una fractura en el pie; y un tercer familiar fue examinado y dado de alta. El resto de los ocupantes resultaron ilesos.

Quién era Mark Lensink, el empresario de la construcción que amaba los deportes

Mark Lensink era un joven empresario de la construcción. De acuerdo a su perfil de LinkedIn, el neerlandés se dedicaba al rubro desde hacía varios años y, desde hace más de tres, tenía su propia empresa, “Lensink Bouwservice” (Servicios de Construcción Lensink). Utilizaba la red social para compartir los avances de sus trabajos y, hace un mes, había publicado fotos de una de sus creaciones con el mensaje: “Ese detalle en el vestíbulo da carácter”.

Su carrera profesional comenzó tras cerrar su etapa de estudiante en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion. En enero de 2021 ingresó a Vastbouw Groep, donde ocupó distintos cargos: comenzó como Asistente de obra, fue ascendido a Planeador de proyectos a los ocho meses, luego a capataz en junio de 2022 y, finalmente, fue presupuestador entre enero y julio de 2023. Con toda esa experiencia, a mediados de 2023 dio el gran salto y se lanzó con su propia empresa de construcciones.

Amante de los deportes, Mark solía compartir postales de esquí y waterpolo. Casualmente, su última publicación en redes fue en abril de 2024, cuando ofreció una embarcación a la venta. “Nuestra barca estará disponible para la venta pronto. No dudes en enviar un mensaje si tienes alguna pregunta” , escribió junto a una imagen del bote.

Cómo ocurrió el accidente y el estado de los circuitos

El accidente ocurrió alrededor del mediodía mientras navegaban por los rápidos del río Iguazú. Según comunicó el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) , la embarcación volcó y todos los ocupantes cayeron al agua, siendo rescatados rápidamente por equipos de la propia empresa, el Cuerpo de Bomberos, el SAMU, la Marina de Brasil y el ICMBio. Mark fue víctima de un ahogamiento que derivó en un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los intentos de reanimación, se confirmó su fallecimiento en el Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este miércoles todos los circuitos se encuentran habilitados y abiertos con normalidad. Si bien circularon videos de una abundante crecida en el caudal del agua, desde el parque aclararon que las imágenes serían antiguas y que “todos nuestros circuitos están abiertos normalmente, sujeto a condiciones meteorológicas”.

La investigación y la suspensión de la empresa

La Policía Civil de Paraná abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Las diligencias incluyen declaraciones de supervivientes, familiares y empleados de la empresa, así como el análisis de los informes de la policía forense. En paralelo, la Marina de Brasil lleva adelante una Investigación Administrativa sobre Accidentes e Incidentes de Navegación (IAFN) para determinar las causas del vuelco y establecer posibles responsabilidades.

Como medida preventiva, el ICMBio dispuso la suspensión de las operaciones de Macuco Safari durante tres días, a partir de este miércoles. El instituto señaló que la empresa concesionaria cuenta con las licencias y certificaciones necesarias para operar esta excursión, una de las atracciones más populares para los turistas que visitan las cataratas del Iguazú. La tragedia enlutó a una familia que había viajado desde los Países Bajos para disfrutar de unas vacaciones y se llevó la vida de un joven emprendedor que tenía todo un futuro por delante.