Un turista se tiró al agua en las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular

Un inédito episodio se vivió este fin de semana en las Cataratas del Iguazú cuando un turista se arrojó al agua para recuperar un celular que se le había caído. La situación generó momentos de tensión que fueron registrados por las cámaras de otros visitantes, mientras observaban cómo el hombre se colgaba de la pasarela.

El hecho ocurrió el sábado en una de las pasarelas de las cataratas -en el Parque Nacional Iguazú del lado brasilero- en medio de una excursión y fue controlado por bomberos civiles de la unidad, quienes vigilan los senderos y el camino que conduce a la Garganta del Diablo, según informó el medio G1.

En las imágenes se lo ve balancearse y suspendido de la baranda de las pasarelas hasta que se arroja al agua y hace pie sobre unas piedras resbaladizas, a pocos metros de las caídas de agua. Si bien se trató de una maniobra arriesgada, salió ileso. Pero fue sancionado y expulsado del predio ecológico.

El comunicado del Parque Nacional Iguazú de Brasil

Tras lo sucedido, las autoridades del Parque Nacional Iguazú de Brasil cuestionó el accionar del turista y remarcaron que está “expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio”, ya sea para tomar fotos o para recuperar objetos, por la gravedad que eso implica.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, explicaron.

Antes de iniciar cada excursión, la administración del parque le da a los turistas una serie de instrucciones de seguridad emitidas por los equipos de emergencia que operan de manera permanente en las instalaciones. En este contexto, si algún objeto cae al río o a las laderas, se le recomienda a los turistas contactar con los bomberos para evaluar la posibilidad de rescate, es la única acción que deben realizar los visitantes.

Según explicó el parque, las labores se realizan de manera coordinada entre bomberos, equipos de seguridad y cuando sea necesario. “Esta medida es fundamental para preservar la integridad de los profesionales que participan en las operaciones de rescate y para garantizar la seguridad de los demás visitantes”, expresaron desde el parque tras lo sucedido.

El Parque Nacional Iguazú es uno de los sitios más visitados en la región. En 2025 recibió más de 1.5 millones de turistas, teniendo en cuenta estos números las medidas de seguridad y de protección de los visitantes son altas y cada vez tienen mayor impacto.