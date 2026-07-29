Sufrió un accidente en su moto: conmoción por la muerte de un famoso actor a sus 56 años.

El actor y músico irlandés Glen Hansard murió a los 56 años tras sufrir un accidente de motocicleta en el condado de Dublín. El artista, reconocido por su participación en la película The Commitments y por su trayectoria musical, falleció durante la madrugada luego de un siniestro en el que no habría intervenido ningún otro vehículo.

El hecho ocurrió poco antes de las 4.30 de la madrugada en la zona de Strawberry Beds, en Lucan, sobre un tramo de Lower Road ubicado entre Tinkers Hill y Rugged Lane. De acuerdo con la información difundida por la Garda, la policía irlandesa, un hombre de unos 50 años sufrió un accidente mientras circulaba en motocicleta. Aunque recibió atención médica en el lugar, murió poco después.

Las autoridades preservaron la zona para que los investigadores especializados en accidentes de tránsito realizaran las pericias correspondientes. Además, se implementaron desvíos de circulación en el área. La policía también solicitó que cualquier persona que haya presenciado el hecho se comunique con los investigadores.

Sufrió un accidente en su moto: conmoción por la muerte de un famoso actor a sus 56 años.

La confirmación de la muerte de Glen Hansard

La noticia fue confirmada por la agencia que representaba al artista, ATC Management, que comunicó el fallecimiento a través de un breve mensaje. "Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Glen Hansard durante las primeras horas de esta mañana", expresó la compañía. También pidió respeto por la privacidad de los familiares, amigos y colegas del músico mientras atraviesan el duelo. Hansard estaba casado con la poeta Maire Saaritsa, de origen finlandés, y era padre de un hijo.