Expresidente peruano Humala podría salir pronto de prisión tras fallo que anula condena: abogado

Imagen de archivo del expresidente de Perú, Ollanta Humala, acudiendo a un juzgado por un caso de blanqueo de capitales, en Lima (Perú).

​El expresidente peruano Ollanta Humala espera recuperar su libertad luego de que ‌el Tribunal Constitucional anulara ‌su condena de 15 años de prisión por lavado de activos en un juicio el año pasado, dijo el viernes su abogado.

Humala, que gobernó entre el 2011 y el 2016, fue acusado de elevar ​su patrimonio ⁠familiar gracias a aportes irregulares que realizaron ‌las constructoras brasileñas Odebrecht, ahora ⁠conocida como Novonor, y OAS, ⁠para su campaña electoral.

El Constitucional informó la noche del jueves que anuló la sentencia porque ⁠los aportes de campaña no constituían ​delito de lavado de activos ‌cuando ocurrieron los hechos, ‌el mismo razonamiento que usó la ⁠corte para anular el año pasado un juicio contra la ahora presidenta Keiko Fujimori.

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"Lo que debe corresponder es la inmediata ​libertad, lo ‌que nosotros esperamos es que sea el día de hoy (viernes)", dijo el abogado de Humala, Edison Huamán, a la estación de televisión Canal N.

El ⁠abogado afirmó que, tras conocer el fallo, presentaron a una sala penal de apelaciones de Lima un recurso para que se cumpla la decisión de la máxima corte y que Humala, que purga su condena en una ‌prisión de la ciudad, salga pronto en libertad.

Junto con Humala la justicia condenó a prisión también a su esposa Nadie Heredia, quien se encuentra en Brasil bajo asilo concedido ‌por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Humala, un militar retirado de centroizquierda de 64 años, ‌cumple condena ⁠en un centro especial dentro de una base policial, donde están ​recluidos otros tres expresidentes acusados de corrupción o abusos de poder en los últimos años.

Con información de Reuters