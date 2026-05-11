El auge de jugadas de pelota parada en el fútbol no se trasladaría al Mundial, según grupo de FIFA

FOTO DE ARCHIVO: Premier League - Arsenal vs Aston Villa

Puede que la destreza en las jugadas de pelota parada esté transformando el fútbol de clubes, pero el Grupo de ‌Estudio Técnico de la FIFA ‌ve poco probable que ese dominio marque la pauta del Mundial de este año, debido en gran medida al escaso tiempo de preparación de las selecciones nacionales.

En una mesa redonda con medios de comunicación celebrada un mes antes del torneo ampliado a 48 equipos que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, los miembros del GET debatieron sobre ​las tendencias emergentes, incluida ⁠la especialización en jugadas de pelota quieta al estilo del Arsenal.

El ‌Arsenal, líder de la Premier League cuyos jugadores han ⁠sido apodados los "reyes de las jugadas a ⁠balón parado", batió el mes pasado el récord de goles marcados a partir de saques de esquina en una sola temporada de la Premier ⁠League.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Me interesaría ver cómo abordan esto los demás equipos", dijo ​Gilberto Silva, ganador de la Copa Mundial de ‌2002 con Brasil y excentrocampista del Arsenal.

"Lo ‌hemos visto esta temporada, especialmente en la Premier League con ⁠el Arsenal. En los últimos años, los saques de esquina y los balones largos no se han utilizado tanto en comparación con cuando yo jugaba, cuando eran más habituales. En los últimos años, el juego ​ha evolucionado, ‌y los equipos construyen el juego desde el portero", dijo.

"Pero no estoy tan seguro de que el Mundial vaya a ser igual, porque no hay mucho tiempo para preparar a un equipo para estos torneos. Por supuesto, puede ser un arma ⁠y los equipos la utilizarán, pero no como la principal", agregó.

El exjugador señaló que esperaba "partidos reñidos, con muchos aspectos prácticos y equipos que busquen aprovechar las transiciones para romper la defensa".

El Mundial de Clubes del año pasado en Estados Unidos, que sirvió de ensayo general para el Mundial, también puso de relieve el impacto potencial del calor abrasador.

"En general, la Copa Mundial de ‌Clubes mostró un nivel de intensidad en los partidos muy similar al del Mundial de 2022", dijo Tom Gardner, responsable de Football Performance Insights.

"Así que estoy seguro de que el calor puede ser un factor a tener en cuenta en la gestión de los equipos. Pero no esperamos ver ‌a nivel físico resultados muy similares a los de 2022, como sí ocurrió en el Mundial de Clubes de 2025".

El GET proporcionará un análisis de todos ‌los partidos del ⁠Mundial. Dirigido por el director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, Arsène Wenger, el grupo cuenta con ​figuras como Silva, Jürgen Klinsmann y Pablo Zabaleta, y cuenta con el apoyo de un equipo de analistas y especialistas en datos.

Con información de Reuters