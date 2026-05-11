La investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años desaparecido en 1984 y cuyos restos fueron hallados hace un año en el jardín de la casa de Cristian Graf, sumó nuevas medidas judiciales. El fiscal Martín López Perrando citó a declarar a dos amigos muy cercanos de Graf de la época de los scouts, con quienes compartía gran parte de su tiempo en el año de la desaparición. Además, se busca a un tercer integrante de ese grupo que aún no pudo ser localizado.

Las testimoniales comenzarán el martes 12. Los convocados deberán declarar bajo juramento de decir la verdad y sin la presencia de abogados defensores. En la causa hay expectativa por lo que puedan aportar, ya que los scouts conocían bien la casa de los Graf y solían frecuentarla en aquellos años.

Quiénes son los citados

Dentro del grupo scout, Cristian tenía un círculo muy cerrado. Sus amigos más cercanos eran:

Daniel Ferrato , apodado "Julián" .

Carlos Elizari , conocido como "Pantera" .

Miguel Jorge Riños, a quien llamaban "El Griego" (aún no pudo ser localizado).

Durante su indagatoria ante el juez Alejandro Litvak, Graf mencionó a estos tres como sus únicos amigos de la infancia y la adolescencia. En los grupos scouts de Belgrano todavía los recuerdan bien: muchos los describen como chicos aislados, distintos al resto y poco integrados.

Entre las historias que aún circulan entre exscouts, recuerdan que Miguel una vez llevó un pájaro muerto y lo hirvió en ácido muriático hasta dejar solo los huesos. Sobre Carlos, cuentan que era fanático de las radios policiales y que le gustaba escuchar operativos para después aparecer en los lugares haciéndose pasar por autoridad.

El contexto: inspección con georradar y la casa de Coghlan

La semana pasada, Gendarmería Nacional realizó una inspección con georradar en el jardín de la casa de Cristian Graf, ubicada en la avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan. Se esperan los resultados de esa pericia, que podrían arrojar nuevos indicios sobre el enterramiento del cuerpo de Diego Fernández Lima.

Cristian Graf, que siempre negó las acusaciones, está procesado por el crimen. La investigación aún no tiene una fecha de elevación a juicio. Mientras tanto, los ex scouts que todavía lo recuerdan dicen, en su mayoría, que no le creen y mantienen sus sospechas.