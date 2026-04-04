Lluvia de fuego en la Patagonia: restos de un cohete chino iluminaron el cielo de Río Negro

Un estallido lumínico que recorrió el cielo con una trayectoria descendente.

Los habitantes de la Patagonia fueron testigos de un fenómeno astronómico inusual que generó asombro e incertidumbre. Lo que muchos describieron como una “lluvia de fuego” surcando el firmamento resultó ser el reingreso a la atmósfera de restos de un cohete chino, un evento que iluminó gran parte de la provincia de Río Negro y fue visible desde diversos puntos estratégicos de la región.

Desde las 0:41 de este sábado, el silencio de la noche patagónica se vio interrumpido por un estallido lumínico que recorrió el cielo con una trayectoria descendente. El fenómeno, que duró varios segundos, presentó una fragmentación visible y estelas incandescentes que pudieron ser captadas por cientos de testigos a través de sus dispositivos móviles.

Desde ciudades como Bariloche, General Roca y Viedma, los pobladores reportaron un bólido que, a diferencia de los meteoros naturales, se desplazaba a una velocidad menor, permitiendo observar cómo el objeto se desintegraba en múltiples partes mientras perdía altura sobre el horizonte rionegrino.

Confirmación técnica: basura espacial, no meteoritos

Ante la incertidumbre generada y las teorías que comenzaron a circular en redes sociales, expertos en vigilancia espacial confirmaron rápidamente la naturaleza del objeto. Se trató del reingreso de una de las etapas del cohete chino Chang Zheng 4B (perteneciente a la serie Long March). Según informaron fuentes especializadas a la agencia Noticias Argentinas, este procedimiento es una consecuencia derivada del descarte de vehículos de transporte orbital tras haber liberado su carga útil con éxito.

El fenómeno visual es el resultado de la fricción extrema que sufre la chatarra espacial al entrar en contacto con las capas superiores de la atmósfera terrestre. Este rozamiento provoca un calor intenso que deriva en la fragmentación y posterior combustión de los materiales del cohete, transformando el metal en los destellos de fuego que fueron divisados desde la superficie.

Mapa que muestra la trayectoria del artefacto.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes y la preocupación inicial por el posible impacto de restos sólidos, las autoridades locales llevaron tranquilidad a la población al confirmar que no se reportaron daños materiales ni la caída de piezas en zonas urbanas. La inmensa mayoría de la estructura del lanzador se consumió por completo debido a las altas temperaturas antes de alcanzar la superficie terrestre.

Sin embargo, el evento cobró una dimensión masiva gracias a la rapidez con la que se compartieron videos en redes sociales, donde se documentó el característico rastro de fragmentos incandescentes. Para los aficionados a la astronomía y los organismos de control, la menor velocidad del objeto y su fragmentación evidente fueron claves para identificarlo casi de inmediato como chatarra espacial y descartar así el impacto de un cuerpo celeste natural.