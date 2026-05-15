Rusia y Ucrania intercambian 205 prisioneros de guerra cada una

Los lugareños esperan para saludar a los militares ucranianos y a los ex prisioneros de guerra tras un intercambio de prisioneros de guerra con Rusia, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar no revelado de Ucrania

Por Thomas Peter y Olena ​Harmash

KIEV/MOSCÚ, 15 mayo (Reuters) - Rusia y Ucrania intercambiaron el viernes 205 prisioneros de guerra cada uno, en el marco de un acuerdo vinculado a ‌un alto el fuego de ‌tres días negociado a principios de este mes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que se trataba del primer paso de un intercambio de prisioneros de guerra más amplio, después de que Kiev y Moscú acordaran intercambiar 1.000 prisioneros de guerra cada uno según los términos del acuerdo.

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"205 ucranianos están de vuelta en casa. La mayoría de ellos ​llevaban cautivos en Rusia desde ⁠2022", dijo Zelenski en la aplicación Telegram, donde publicó fotos de militares ‌sonrientes, muchos de ellos envueltos en banderas ucranianas.

De pie junto ⁠a un autobús, junto a otros soldados y ⁠envuelto en la bandera nacional azul y amarilla, el militar Yevhen Yeremenko dijo que estaba feliz de regresar tras esperar su libertad durante cuatro años.

"Es una ⁠gran pena que haya tardado tanto. Pero algunos chicos siguen allí. Están ​esperando y con esperanza. Esperan que su patria los ‌saque de allí", dijo a Reuters mientras ‌devoraba una manzana.

"Debemos traerlos de vuelta. Cuatro años son muchos. ¡No los ⁠olvidéis!".

El servicio de inteligencia militar ucraniano HUR dijo que muchos de los militares repatriados habían permanecido cautivos tras la defensa de varios meses de Mariúpol, una ciudad portuaria del sureste que cayó en manos de Rusia en 2022.

La HUR ​señaló que Kiev ‌había logrado traer de vuelta a casa a varias decenas de oficiales, además de soldados y sargentos.

Ambas partes también llevaron a cabo un intercambio de los fallecidos en los combates, en el que Rusia entregó 526 cadáveres a Ucrania y recibió 41 a cambio.

Tanto Kiev ⁠como Moscú agradecieron a Emiratos Árabes Unidos su mediación en el intercambio.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus militares se encontraban en Bielorrusia, donde se les proporcionó el apoyo necesario.

LOS ESFUERZOS DE PAZ SE HAN ESTANCADO

Los intercambios de prisioneros de guerra se han convertido en uno de los principales resultados tangibles de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos.

Las conversaciones sobre cómo poner ‌fin a la guerra, que ya cumple su quinto año, se han estancado a pesar del alto el fuego del 9 al 11 de mayo. El alto el fuego, que comenzó en el aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, se vio empañado por informes de violaciones ‌del acuerdo por ambas partes.

Horas después de que finalizara, Rusia lanzó su ataque aéreo de mayor duración y envergadura contra Ucrania, disparando más de 1.500 drones y decenas de misiles ‌y matando a ⁠más de 30 personas en Kiev y otras ciudades ucranianas. Kiev también ha llevado a cabo ataques con drones contra objetivos ​en Rusia, con el objetivo de destruir refinerías de petróleo, depósitos y oleoductos.

Con información de Reuters