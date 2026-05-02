Nuevo amor: Sofía Martínez en pareja con un artista de una banda muy popular

Sofi Martínez tendría nueva pareja.

En el mundo del espectáculo, hay historias que arrancan como rumor y terminan explotando en todos lados. Esta vez, el foco está puesto en Sofía Martínez, quien volvió a quedar en el centro de la escena, pero no por su trabajo.

A dos años de su separación de Diego Leuco, todo indica que la periodista estaría iniciando un nuevo capítulo sentimental. La información salió a la luz en LAM, donde el clásico “enigmático” volvió a hacer de las suyas.

¿Quién es la nueva pareja de Sofi Martínez?

Fue Pepe Ochoa quien empezó a tirar pistas que, con el correr de los minutos, se volvieron cada vez más claras. El dato que sorprendió a todos: el supuesto nuevo vínculo sería con Juan Cruz Costabel, integrante de Agapornis.

Juan Cruz Costabel sería el nuevo novio de Sofi Martínez.

“Está comenzando un vínculo con Sofi Martínez. Momi, hace un tiempo, contó que Sofi tenía un vecino que le cuidaba el perro, y me contaron que se estaban viendo”, reveló Ochoa, sumando un detalle que le dio todavía más picante a la historia.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue una frase que habría salido de la propia Sofía. Según contaron en el programa, la periodista dijo al aire: “Estoy acá con mi chongo”. Una expresión que, en el mundo mediático, suele leerse como algo más que un simple comentario.

En el estudio, la reacción fue inmediata. Entre risas y sorpresa, los panelistas celebraron la posibilidad de un nuevo romance para la periodista, que venía de una ruptura muy expuesta. Además de rumores de que estaba saliendo con un sodero que conoció en la cancha de Belgrano de Córdoba.

Mientras tanto, ni Sofía ni el músico salieron a confirmar oficialmente la relación. Y ese silencio, lejos de apagar la historia, la hace crecer todavía más. Ella siempre ha buscado no hacer alarde de sus relaciones, más allá de jugar un poco en su canal de YouTube.

Veremos si en estos días, desde sus redes sociales, algunos de los dos termina confirmando un amor que pocos esperaban. La periodista deportiva más importante de la actualidad con el cantante de una banda que supo ser furor hace algunos años.