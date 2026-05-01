Excongresista de EEUU es condenado por intervenir en secreto a favor de Venezuela

FOTO DE ARCHIVO-Un excongresista estadounidense se enfrenta a juicio en Miami por presunto cabildeo ilegal en Venezuela.

Por Luc ​Cohen

NUEVA YORK, 1 mayo (Reuters) - El excongresista estadounidense David ‌Rivera fue ‌declarado culpable el viernes de influir ilegalmente sobre funcionarios estadounidenses para que aliviaran la presión sobre el Gobierno del derrocado presidente venezolano ​Nicolás Maduro.

La ⁠condena de Rivera sigue ‌a un juicio de ⁠seis semanas ⁠en un tribunal federal de Miami, en el que testificó el ⁠secretario de Estado ​de Estados Unidos, Marco ‌Rubio.

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Rivera, un republicano que ‌representó al sur de ⁠Florida en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013, se declaró ​inocente. ‌Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los fiscales dijeron que Rivera ⁠cabildeó a funcionarios estadounidenses en nombre del Gobierno de Venezuela en 2017 sin registrarse como lobista extranjero, tal y como exige la ley.

Según la ‌fiscalía, recibió 20 millones de dólares de la filial estadounidense de una empresa estatal venezolana.

Los abogados de Rivera argumentaron ‌que trabajaba para ayudar a la oposición venezolana a derrocar ‌a ⁠Maduro, no para beneficiar a su Gobierno.

(Reporte ​de Luc Cohen en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)