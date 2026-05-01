Excongresista de EEUU es condenado por intervenir en secreto a favor de Venezuela

Por Luc Cohen
NUEVA YORK, 1 mayo (Reuters) - El excongresista estadounidense David Rivera fue declarado culpable el viernes de influir ilegalmente sobre funcionarios estadounidenses para que aliviaran la presión sobre el Gobierno del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.
La condena de Rivera sigue a un juicio de seis semanas en un tribunal federal de Miami, en el que testificó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Rivera, un republicano que representó al sur de Florida en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2013, se declaró inocente. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los fiscales dijeron que Rivera cabildeó a funcionarios estadounidenses en nombre del Gobierno de Venezuela en 2017 sin registrarse como lobista extranjero, tal y como exige la ley.
Según la fiscalía, recibió 20 millones de dólares de la filial estadounidense de una empresa estatal venezolana.
Los abogados de Rivera argumentaron que trabajaba para ayudar a la oposición venezolana a derrocar a Maduro, no para beneficiar a su Gobierno.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)