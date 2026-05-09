Con críticas a Milei, Kicillof impulsó convenios turísticos, educativos y productivos en Córdoba

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, desarrolló este viernes una intensa agenda en Córdoba, donde firmó convenios vinculados al turismo, la cultura, la educación y el desarrollo agrario, además de mantener encuentros con referentes sindicales y trabajadores de la sanidad. Durante las actividades, el mandatario bonaerense volvió a cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei y defendió el rol del Estado en el impulso al empleo, la producción y la educación pública.

La primera actividad tuvo lugar en Cosquín, donde Kicillof se reunió con el intendente Raúl Cardinali para suscribir acuerdos de cooperación orientados a fortalecer el turismo y la cultura entre ambas jurisdicciones.

El convenio busca potenciar el flujo turístico y promover la participación de artistas bonaerenses en el tradicional Festival Nacional de Folklore de Cosquín y en el Pre-Cosquín, uno de los escenarios culturales más importantes del país.

Además, el acuerdo apunta a fomentar ferias, festivales y circuitos turísticos vinculados a la identidad cultural bonaerense y a las tradiciones folklóricas argentinas, con impacto directo sobre las economías regionales y el sector productivo.

“Las políticas de motosierra y abandono del Gobierno nacional están destruyendo el empleo, la educación y el turismo en la provincia de Buenos Aires, en Cosquín y en cada rincón de la Argentina”, afirmó Kicillof durante el acto realizado en la Plaza Próspero Molina.

El gobernador sostuvo además que el Estado debe acompañar el desarrollo cultural y turístico para fortalecer la integración federal y generar oportunidades. “Cuando invertimos en cultura popular, lo que hacemos es permitir que todos y todas tengan la oportunidad de expresar y desarrollar sus talentos”, señaló.

Por su parte, el intendente Cardinali destacó la incorporación de Buenos Aires a la agenda cultural federal vinculada a Cosquín y consideró que el convenio representa “una decisión concreta de acompañar y fortalecer al arte popular”.

Más tarde, Kicillof se trasladó a la ciudad de Córdoba para firmar convenios educativos en el marco del programa Programa Puentes junto al ministro de Gobierno Carlos Bianco y el rector de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Rubén Soro.

El acuerdo contempla una inversión de $489 millones para el dictado de diez nuevas carreras universitarias en diez municipios bonaerenses, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en localidades del interior provincial.

La defensa del modelo nacional

“Es un orgullo estar aquí en Córdoba, donde la universidad pública tuvo su primer gran hito con la reforma de 1918, para seguir acercando la educación superior a nuestro pueblo”, sostuvo el mandatario. Kicillof aseguró que el programa busca evitar el desarraigo y permitir que jóvenes puedan estudiar sin abandonar sus ciudades de origen.

En paralelo, el Gobierno bonaerense también avanzó con acuerdos vinculados al desarrollo agrario. Junto al ministro Javier Rodríguez, se firmó un convenio de cooperación entre el laboratorio de maquinaria agrícola, vial y minera de la UTN y las Chacras Experimentales bonaerenses.

Durante la jornada, Kicillof también visitó La Falda, donde participó del Congreso Nacional de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina junto a su secretario general, Héctor Daer.

Allí, el gobernador mantuvo reuniones con referentes sindicales y volvió a cuestionar el modelo económico nacional. “Mientras el Presidente quiere convertir a la Argentina en un país de materias primas sin valor agregado, nosotros creemos que el crecimiento se logra agregando conocimiento, industria y trabajo”, afirmó.

Daer, por su parte, valoró la presencia del mandatario bonaerense y sostuvo que expresa “un compromiso con las organizaciones que defienden a los trabajadores y una sociedad más justa”.