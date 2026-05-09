Días después de que se detectaran casos positivos de hantavirus en el crucero MV Hondius y luego de registrarse un total de tres muertes vinculadas al brote de la enfermedad, la ministra española de Sanidad, Mónica García, confirmó este viernes que todos los extranjeros que se encuentran en el buque serán repatriados a los respectivos países cuando lleguen a las islas Canarias, incluso si presentan síntomas de contagio.

Las autoridades de España ya pusieron en marcha un operativo sanitario para evacuar a los 147 pasajeros y los tripulantes, una vez que el barco arribe al puerto de Granadilla, Tenerife, en las primeras horas del domingo, tras haber partido desde Ushuaia a comienzos de abril.

Según informaron, el traslado se realizará en lanchas y por grupos, según la nacionalidad de cada uno de ellos, y ni siquiera pasarán por el sector de migraciones. Por su parte, el pasajero argentino será trasladado desde España hacia Países Bajos, donde deberá cumplir una cuarentena obligatoria.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará este sábado a las Islas Canarias para supervisar el operativo de evacuación. El organismo señaló este viernes que, hasta el momento, se confirmaron seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados.

Funcionarios de Tierra del Fuego pusieron en duda que el brote se haya originado en Ushuaia y cuestionaron la hipótesis difundida por organismos nacionales. “Creemos que estamos frente a una campaña de desprestigio hacia nuestro destino”, afirmó Juan Facundo Petrina, director provincial de Epidemiología, quien remarcó que la provincia nunca registró casos de la variante Andes, la cepa involucrada en el brote.

Según explicaron funcionarios locales, la pareja neerlandesa fallecida había permanecido apenas dos días en territorio fueguino durante un viaje de varios meses por Argentina y Chile, por lo que consideran poco probable que el contagio se haya producido allí.

Cancillería confirmó el traslado del pasajero argentino a Países Bajos

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el tripulante argentino será trasladado y hará la cuarentena en Países Bajos. Según precisó la Cancillería en un comunicado, el ciudadano argentino se encuentra "en buen estado de salud y sin ningún tipo de síntomas".

El Gobierno nacional precisó que conformó un comité de crisis que integran Cancillería, la embajada argentina en España, el consulado en Tenerife y la embajada argentina en Países Bajos. El canciller argentino, Pablo Quirno, celebró el "excelente trabajo coordinado".

Fuera de la OMS, Argentina registra un aumento de casos de hantavirus

El hantavirus suele transmitirse a través de ‌roedores, pero en casos excepcionales -como el caso de la cepa Andes- puede transmitirse de persona a persona. La epidemióloga de la OMS especializada en enfermedades infecciosas, Maria Van Kerkhove, explicó que el hantavirus “es un virus que conocemos” y buscó diferenciarlo de enfermedades de rápida propagación como el Covid-19 o la gripe.

A dos meses de la salida de Argentina de la OMS, ordenada por el presidente Javier Milei, los casos llaman la atención sobre un cuadro que en lo que va del año también está protagonizando un brote en el país.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en el período que va del 29/3 al 4/4 de este año, se notificaron 9 casos nuevos en el país ubicados en PBA (4), Salta (3), Jujuy (1) y Chubut (1). En lo que va del año, se notificaron 42 y desde el inicio de la temporada (SE 27 de 2025) el total suma 101 confirmados.

Si bien la mayoría se concentra en la región Centro, la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 confirmados, de los cuales el 83% se concentra en Salta. Aunque se trata de una patología no muy frecuente, otro dato que agrega preocupación es su letalidad, que en esta temporada es la más alta de que se tenga registro: casi 30% (la habitual oscilaba entre el 10 y el 22%).