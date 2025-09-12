Cuál es la hamburguesa favorita de Bad Bunny en Nueva York: así es el plato

Bad Bunny en 7th Station Burger.

El artista puertorriqueño Bad Bunny reveló cuál es su hamburguesa favorita cuando está en Nueva York, durante una entrevista con el streamer español Ibai Llanos. La confesión tuvo lugar en su hamburguesería predilecta de la ciudad, 7th Street Burger, que se ha convertido en todo un referente para él.

Bad Bunny habló de sus ingredientes favoritos, respecto a lo que pide cuando visita 7th Street Burger, un restaurante de comida rápida conocido por sus hamburguesas estilo smash burger. Según lo que contó, su elección es clara: una Doble Cheeseburger. “El que le saca la cebolla, el pepinillo es un chaco, un niñito”, comentó Benito entre risas, para aclarar que esos ingredientes no le pueden faltar.

El restaurante: 7th Street Burger

Este restaurante de comida rápida tiene sucursales en Manhattan y alrededores, en la ciudad de la gran manzana. Se caracteriza por tener precios más accesibles que otras hamburgueserías de la ciudad, y en ese atractivo económico mantiene su identidad. Es un local que ha buscado conservar lo sencillo de su comida sin elevar demasiado los costos. Además, su especialidad son justamente las hamburguesas estilo smash, una técnica que consiste en aplastar la carne sobre la plancha para lograr una corteza dorada y que mantenga el sabor. Las favoritas de Bad Bunny.

Ingredientes de la Cheeseburger Doble, la favorita de Bad Bunny

Dos porciones de carne tipo smash (jugosas y doradas en la plancha).

tipo smash (jugosas y doradas en la plancha). Queso americano fundido entre las carnes.

fundido entre las carnes. Cebolla a la plancha / cebolla caramelizada.

a la plancha / caramelizada. Pepinillos.

Salsa especial de la casa (secreto del local).

de la casa (secreto del local). Pan de papa tipo Martin’s, suave y ligeramente dulce.

La conversación que tuvo Bad Bunny con Ibai permite entender que su gusto se inclina por los sabores auténticos, sin complicaciones, que entreguen un sabor explosivo y jugoso. El reguetonero demostró que para él lo importante no es lo más caro ni lo más complicado, sino lo bien hecho, lo que le entregue alto sabor, y los detalles que marcan la diferencia. Una hamburguesa muy concreta, con sabores específicos y el toque justo, para celebrar lo simple y de calidad.