Un periodista criticó duramente a Javier Milei durante una transmisión de A24.

Durante estas últimas semanas, los escándalos dentro de La Libertad Avanza aumentan. Los detalles de la causa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, cada vez son más y algunos periodistas le soltaron la mano al gobierno de Javier Milei.

En una transmisión de A24, el periodista Baby Etchecopar criticó duramente al presidente y expresó su enojo al aire: “Hoy, querido Presidente, no le creemos más”, aseguró. Además, expuso su sospecha acerca de la complicidad que mantiene el presidente y su hermana, Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Nadie lo dice pero que sea un triunvirato, que se están cubriendo uno con el otro”, afirmó.

Está declaración al aire del periodista hace alusión a las investigaciones que posicionan bajo una lupa a Adorni. El contratista encargado de las refacciones en la casa del exvocero, ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, aseguró que el funcionario le abonó 250 mil dólares en efectivo. Las obras incluyeron una pileta, una cascada y un jacuzzi. A pesar de esta declaración, el Gobierno negó la cifra difundida y aseguraron que “ese no es el monto”, aunque no precisaron cuál habría sido el valor real de las refacciones.

Baby Etchecopar asegura que Milei es cómplice de Adorni

En medio de toda la tensión en el gobierno, Milei salió a defender a su jefe de Gabinete investigado por corrupción y descartó la posibilidad de dejarlo sin sus cargos. Esta relación entre Javier Milei y Manuel Adorni causó un impacto negativo en redes sociales. En este contexto, lel periodista expresó su desagrado al aire: “Sospecho que usted sea cómplice con su hermana de Adorni”.

Por si fuera poco, acusó a ambos funcionarios políticos de mantener un pacto de silencio. Todo esto, haciendo alusión a las verdades que lleva el jefe de Gabinete encima sobre el gobierno, trayendo nuevamente a la mesa el famoso caso Libra: “Adorni habrá dicho 'chicos, si me echan a mi, yo voy a hablar porque no me la como solo', esos pactos de hermandad raros”, agregó Baby.