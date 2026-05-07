Tras meses de tensión y críticas cruzadas, Trump recibió a Lula en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una esperada reunión bilateral luego de haberse cruzado en los últimos meses por los aranceles que impuso Washington, por la condena del ex presidente Jair Bolsonaro y por la invasión a Venezuela y las amenazas a Cuba. Estaba pautado que luego de la reunión hubiera una conferencia de prensa conjunta que quedó suspendida y se espera que Lula hable desde la embajada de su país en Washington.

El presidente brasileño llegó a la Casa Blanca cerca del mediodía y ambos estuvieron reunidos por una hora en el Despacho Oval. De ahí, fueron a almorzar con la delegación brasileña y el equipo estadounidense. Trump calificó la reunión en TruthSocial como "muy buena" y dijo que discutieron sobre los aranceles que había impuesto Estados Unidos. Según Trump, ahora todo queda en manos de los respectivos equipos para trabajar sobre algunos puntos clave trabajados hoy.

Mensaje de Trump en Truth Social

Lula llegó a Washington el miércoles a la noche acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, el de Finanzas, Dario Durigan, el de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, Márcio Rosa, el de Minas y Energía, Alexandre Silveira y el de Justicia y Seguridad Pública, Wellington César Lima e Silva, Ministro de Justicia y Seguridad Pública. También viajó el Director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues pero según indicó el medio brasileño G1 no participó del encuentro oficial.

El grupo que viajó a Estados Unidos se armó con el objetivo de abordar temas delicados de la agenda bilateral, como el comercio, tierras raras, la lucha contra el crimen organizado, los conflictos internacionales en curso, la investigación estadounidense sobre PIX (el sistema de pago instantáneo de Brasil) y la regulación de las grandes empresas tecnológicas, según indicó G1. También, muy probablemente, hayan hablado de la agenda electoral brasileña, que en octubre de este año elige nuevo presidente.