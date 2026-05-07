Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 8 de mayo 2026

A cuánto cotiza el dólar según las bandas cambiarias

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse en mayo de 2026 y ya quedó definido cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar oficial mayorista el próximo viernes 8 de mayo antes de una eventual intervención del Banco Central (BCRA).

De acuerdo con los datos oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria para esa fecha se ubicará en $1.717,98. Ese valor representa el límite superior que puede alcanzar el tipo de cambio oficial dentro del esquema de flotación administrada implementado por el Gobierno.

El mecanismo establece que el Banco Central no está obligado a intervenir mientras el dólar se mantenga dentro de la banda. Sin embargo, si la cotización supera el techo fijado para cada jornada, la autoridad monetaria puede salir a vender reservas para contener el avance del tipo de cambio. Eso le ayuda a contener la divisa y mantener la calma cambiaria.

Cómo seguirá el dólar en los próximos meses, según el Relevamiento del mercado

Las estimaciones del REM anticipan un sendero de subas progresivas para el tipo de cambio oficial:

Abril: $1.420

$1.420 Mayo: $1.449

$1.449 Junio: $1.481

$1.481 Julio: $1.504

$1.504 Agosto: $1.533

$1.533 Septiembre: $1.572

$1.572 Diciembre: $1.700

A cuánto va a valer el dólar

Qué espera el REM: a cuánto se va el dólar en diciembre 2026

Para el cierre de 2026, el mercado proyecta un dólar en torno a los $1.700, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%. Dentro del grupo de analistas con mejores pronósticos históricos (Top 10 del REM), las estimaciones son más bajas, con un tipo de cambio cercano a los $1.633 para fin de año.

En este contexto, los analistas coinciden en que el dólar oficial seguiría corriendo por detrás de la inflación al menos hasta septiembre, consolidando un escenario de apreciación cambiaria en términos reales. No obstante, hacia la segunda mitad del año comienzan a aparecer señales de un posible cambio de dinámica. Si bien el sendero proyectado continúa siendo gradual, en el mercado crece la expectativa de una eventual aceleración del ritmo de devaluación.

El escenario cambiario también está condicionado por el contexto internacional. Durante marzo, la aversión global al riesgo impactó en los bonos en dólares, en medio de tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

A nivel local, la acumulación de reservas por parte del Banco Central -que sumó más de u$s4.300 millones en el primer trimestre- no fue suficiente para impulsar una mejora sostenida en los activos financieros.