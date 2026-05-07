Cómo activar el bloqueo remoto en tu celular iPhone si te lo roban

En el ecosistema de iOS, la función equivalente al bloqueo remoto se activa mediante el "Modo Perdido", integrado en la aplicación "Buscar". Para iniciar el proceso, el usuario debe acceder a la app "Buscar" desde otro dispositivo. La única condición previa es que el iPhone tenga activa la función "Buscar mi iPhone" dentro de los ajustes de iCloud, que viene habilitada por defecto en todos los equipos nuevos.

Cómo activar el Modo Perdido paso a paso

El proceso se hace desde otro iPhone, iPad, Mac o desde icloud.com en cualquier navegador.

Abrí la app Buscar en otro dispositivo Apple, o entrá a icloud.com/find desde cualquier navegador. Iniciá sesión con tu Apple ID. Seleccioná el iPhone robado en la lista de dispositivos. Tocá "Marcar como perdido" o "Activar Modo Perdido". Seguí los pasos: podés agregar un número de teléfono de contacto y un mensaje que aparecerá en la pantalla del equipo robado. Confirmá. El iPhone quedará bloqueado de inmediato con un código numérico.

Una vez activo el Modo Perdido, el equipo muestra el mensaje que configuraste en pantalla, desactiva Apple Pay para que nadie pueda hacer compras y registra su ubicación en tiempo real si tiene señal.

Si el iPhone no tiene señal

El bloqueo se aplicará en cuanto el equipo se conecte a internet o a una red móvil. Mientras tanto, el comando queda en espera. En iPhone, el bloqueo remoto se hace una vez activado el Modo Perdido, que se establece cuando el dispositivo ya fue robado. La función está pensada para cuando ya no se puede recuperar el dispositivo físicamente.

Borrar todos los datos a distancia

Si considerás que el equipo no va a recuperarse, podés ir un paso más allá: borrar todos los datos remotamente. Desde la misma pantalla del dispositivo en la app Buscar o en iCloud, aparece la opción "Borrar este iPhone". Esta acción elimina toda la información del equipo de forma permanente. Un aviso importante: una vez que borrás el dispositivo, ya no podés rastrearlo ni usar el Modo Perdido. Solo hacelo si estás seguro de que no vas a recuperarlo.

Qué hacer además del bloqueo

El bloqueo remoto protege el equipo, pero hay otros pasos que conviene dar en paralelo. Llamar al operador para suspender la línea evita que generen gastos con tu SIM. Cambiar la contraseña del Apple ID desde otro dispositivo impide que accedan a tus datos en iCloud. Y hacer la denuncia policial con el número de IMEI —que se obtiene marcando *#06# en cualquier celular o desde la caja del equipo— permite bloquear el dispositivo en todas las redes móviles del país.