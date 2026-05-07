Con una barreta y cadenas: amenazaron al móvil de TN en vivo y quedó todo grabado

Conmoción en TN por la amenaza que recibió un móvil.

Este jueves empezó de una manera más que movilizante para TN, luego de que uno de sus cronistas de la primera mañana sufriera una amenaza previo a salir al aire, mientras se encontraba en Dock Sud cubriendo las inundaciones que hubo en Zona Sur.

El periodista expuso a su victimario en vivo y en directo, mientras era esposado por efectivos de la Policía Bonaerense. Esto generó gran impacto en sus compañeros del estudio, debido a la gravedad de lo acontecido y la crudeza de las imágenes. "Veníamos cubriendo la situación de inundaciones acá en Dock Sud y apareció este marginal, en Alem y Madrid, a amenazarnos con una barreta y cadenas, diciendo que le teníamos que dar plata para poder trabajar acá. Y dio la casualidad, no tuvo suerte el muchacho, que justo pasaba el patrullero de la Bonaerense; los llamamos e inmediatamente descartó la barreta que ahora la tiene acá la Policía secuestrada", expuso el muchacho.

¿Qué pasó previo al móvil de TN?

Al ser consultado sobre cómo fueron los acontecimientos previo a esa escena, recapituló: "Primero mis compañeros estaban caminando para acá, yo estaba allá a mitad de cuadra y me empieza a decir (el hombre que lo embaucó) que todo es un desastre; que no vaya para la esquina; que él si le tirábamos plata nos podía acompañar".

Tras decirle que ellos no pagaban "para hacer ningún tipo de nota", el sujeto optó por un mayor nivel de violencia: "Me dice 'no, porque sino te rompo a mazazos la cámara'. Ahí me muestra el fierro que tenía; yo empiezo a caminar para acá; me empezó a decir que no le importa nada, que lo filme. Bueno, justo pasó el patrullero acá en la esquina y lo detuvieron, así que lo estamos filmando".