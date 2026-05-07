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Descuentos en transporte en mayo 2026: cuáles son las promociones bancarias para viajar en colectivo, subte y Uber

Bancos tradicionales, fintech y billeteras virtuales renovaron las promociones para ahorrar en transporte durante mayo. Hay reintegros de hasta el 100% y cuotas sin interés en aplicaciones de viaje, en medio de una nueva suba del boleto en Provincia de Buenos Aires.

07 de mayo, 2026 | 15.42

Viajar en colectivo, subte o aplicaciones de movilidad volvió a convertirse en uno de los gastos más sensibles del mes para millones de argentinos. Tras los constantes aumentos en el transporte, bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones que prometen desde descuentos parciales hasta viajes prácticamente gratis.

Las promociones de mayo 2026 incluyen reintegros inmediatos mediante pagos NFC, QR y tarjetas asociadas a billeteras digitales. En algunos casos, el beneficio alcanza el 100% del valor del pasaje con topes mensuales específicos.

Descuentos en transporte en mayo 2026. Crédito: Clash

Una por una, las promociones bancarias y billeteras virtuales para transporte en mayo 2026

  • Galicia: activó un 25% de ahorro en Cabify cada domingo y en Uber los miércoles, con tope $4.000 por mes, con pagos con tarjetas Visa y Mastercard.
  • Banco Nación: ofrece tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Plataforma 10 y Aerolíneas Argentina. En el caso de vuelos, el beneficio rige todos los días.
  • Macro: hay 30% off, con tope $5.000 por mes, en viajes de Cabify, durante los sábados y domingos; mientras que en Plataforma 10 aplicó tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.
  • Cuenta DNI: hay 100% de reintegro en colectivos y subtes, con tope mensual de $10.000, al pagar con NFC.
  • Naranja X: hay un 100% de reintegro todos los días en colectivos y subtes, con tope mensual de $5.000, al pagar con NFC. Además, hay seis cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas todos los días.

MÁS INFO

  • Mercado Pago: activó tres cuotas sin interés en Plataforma 10 todos los días.
  • Santander: hay un 30% off los martes y viernes en Cabify, con un tope de $20.000 por mes. 
  • ICBC: ofrece seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Plataforma 10.
  • Credicoop: hay seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentina.
  • Comafi: con tarjetas Visa y Mastercard, hay un 20% todos los días en Cabify, con tope de $10.000 mensual. Con Visa black, hay 10% de reintegro, con tope de $100.000, todos los días, en Aerolíneas Argentinas. En Plataforma 10, por otro lado, hay 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard todos los días.

  • Supervielle: ofrece un 20% off con Visa, con tope de $5.000, todos los días, y seis cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • Banco Santa Fe: hay 6 cuotas sin interés todos los días con Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentinas y Plataforma 10.
  • Banco Ciudad: activó tres cuotas sin interés con Visa y Mastercad al pagar con MODO.
  • Banco San Juan: ofrece seis cuotas sin interés todos los días en Aerolíneas Argentinas y tres sin interés para Plataforma 10. También con pagos con Visa y Mastercard.
  • Banco Santa Cruz: también tiene disponible seis cuotas sin interés todos los días en Aerolíneas Argentinas y tres sin interés para Plataforma 10. También con pagos con Visa y Mastercard.

MÁS INFO

Subte pago con NFC.

  • Brubank:  hay 40% off, con tope $6.000 por única vez en viajes de Cabify para quienes tienen Visa Ultra, mientras que hay 12 cuotas sin interés todos los días con Visa Ultra para Aerolíneas Argentinas. 
  • Banco Columbia:  hay 6 cuotas sin interés todos los días con Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentinas.
  • Banco Entre Ríos:  ofrece seis cuotas sin interés todos los días en Aerolíneas Argentinas y tres sin interés para Plataforma 10, con pagos con Visa y Mastercard.
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