Descuentos en transporte en mayo 2026: cuáles son las promociones bancarias para viajar en colectivo, subte y Uber

Descuentos en transporte en mayo 2026 con bancos y billeteras virtuales.

Viajar en colectivo, subte o aplicaciones de movilidad volvió a convertirse en uno de los gastos más sensibles del mes para millones de argentinos. Tras los constantes aumentos en el transporte, bancos y billeteras virtuales ofrecen promociones que prometen desde descuentos parciales hasta viajes prácticamente gratis.

Las promociones de mayo 2026 incluyen reintegros inmediatos mediante pagos NFC, QR y tarjetas asociadas a billeteras digitales. En algunos casos, el beneficio alcanza el 100% del valor del pasaje con topes mensuales específicos.

Descuentos en transporte en mayo 2026. Crédito: Clash

Una por una, las promociones bancarias y billeteras virtuales para transporte en mayo 2026

Galicia: activó un 25% de ahorro en Cabify cada domingo y en Uber los miércoles, con tope $4.000 por mes, con pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

activó un 25% de ahorro en Cabify cada domingo y en Uber los miércoles, con tope $4.000 por mes, con pagos con tarjetas Visa y Mastercard. Banco Nación: ofrece tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Plataforma 10 y Aerolíneas Argentina. En el caso de vuelos, el beneficio rige todos los días.

ofrece tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Plataforma 10 y Aerolíneas Argentina. En el caso de vuelos, el beneficio rige todos los días. Macro: hay 30% off, con tope $5.000 por mes, en viajes de Cabify, durante los sábados y domingos; mientras que en Plataforma 10 aplicó tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

hay 30% off, con tope $5.000 por mes, en viajes de Cabify, durante los sábados y domingos; mientras que en Plataforma 10 aplicó tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Cuenta DNI: hay 100% de reintegro en colectivos y subtes, con tope mensual de $10.000, al pagar con NFC.

hay 100% de reintegro en colectivos y subtes, con tope mensual de $10.000, al pagar con NFC. Naranja X: hay un 100% de reintegro todos los días en colectivos y subtes, con tope mensual de $5.000, al pagar con NFC. Además, hay seis cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas todos los días.

Mercado Pago: activó tres cuotas sin interés en Plataforma 10 todos los días.

activó tres cuotas sin interés en Plataforma 10 todos los días. Santander: hay un 30% off los martes y viernes en Cabify, con un tope de $20.000 por mes.

hay un 30% off los martes y viernes en Cabify, con un tope de $20.000 por mes. ICBC: ofrece seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Plataforma 10.

ofrece seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Plataforma 10. Credicoop: hay seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentina.

hay seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentina. Comafi: con tarjetas Visa y Mastercard, hay un 20% todos los días en Cabify, con tope de $10.000 mensual. Con Visa black, hay 10% de reintegro, con tope de $100.000, todos los días, en Aerolíneas Argentinas. En Plataforma 10, por otro lado, hay 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard todos los días.

Supervielle: ofrece un 20% off con Visa, con tope de $5.000, todos los días, y seis cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

ofrece un 20% off con Visa, con tope de $5.000, todos los días, y seis cuotas sin interés con Visa y Mastercard. Banco Santa Fe: hay 6 cuotas sin interés todos los días con Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentinas y Plataforma 10.

hay 6 cuotas sin interés todos los días con Visa y Mastercard en Aerolíneas Argentinas y Plataforma 10. Banco Ciudad: activó tres cuotas sin interés con Visa y Mastercad al pagar con MODO.

activó tres cuotas sin interés con Visa y Mastercad al pagar con MODO. Banco San Juan: ofrece seis cuotas sin interés todos los días en Aerolíneas Argentinas y tres sin interés para Plataforma 10. También con pagos con Visa y Mastercard.

ofrece seis cuotas sin interés todos los días en Aerolíneas Argentinas y tres sin interés para Plataforma 10. También con pagos con Visa y Mastercard. Banco Santa Cruz: también tiene disponible seis cuotas sin interés todos los días en Aerolíneas Argentinas y tres sin interés para Plataforma 10. También con pagos con Visa y Mastercard.

Subte pago con NFC.