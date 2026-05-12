Charly García, eterno: inauguraron un mural gigante en una esquina emblemática de la ciudad.

La ciudad de Buenos Aires sumó una nueva postal dedicada a Charly García. En el marco de su 55° aniversario, la histórica disquería y librería Zivals inauguró un imponente mural de 195 metros cuadrados realizado por el reconocido artista Martín Ron, en homenaje a una de las figuras más influyentes del rock nacional.

La obra ya puede verse en la terraza del emblemático local ubicado en la esquina de Corrientes y Callao, uno de los puntos más simbólicos de la cultura porteña. Inspirado en la legendaria tapa de Clics Modernos (1983), el mural recrea la icónica imagen de Charly en la esquina neoyorquina de Walker Street y Cortlandt Alley, pero trasladada al corazón de Buenos Aires.

La intervención propone un diálogo visual entre Manhattan y la Avenida Corrientes, conectando dos escenarios que forman parte de la historia emocional del músico y también del imaginario colectivo del rock argentino. La pieza convierte así a la esquina porteña en una especie de extensión simbólica de aquella postal neoyorquina que quedó grabada para siempre en la memoria cultural del país.

Según contaron desde Zivals, el propio Charly visitó personalmente el local para dar su aval al proyecto, un gesto que terminó de sellar el carácter especial de esta intervención. Por su escala y permanencia, el mural funciona como una especie de “tatuaje urbano”, una marca indeleble que desde ahora forma parte del patrimonio visual del centro porteño.

Martín Ron, el artista detrás del homenaje

Martín Ron es considerado uno de los diez mejores muralistas del mundo y cuenta con más de 400 obras en ciudades como Londres, Bristol, Miami, Berlín y Tenerife. En Argentina dejó su huella con murales dedicados a Diego Maradona, Lionel Messi y Papa Francisco, además de homenajes a las víctimas del atentado a la AMIA.

Martín Ron es considerado uno de los diez mejores muralistas del mundo.

Su obra en la Torre de Agua de Miramar fue distinguida como Mejor Mural del Mundo por Street Art Cities, y en 2021 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura porteña.

Zivals, una esquina histórica de la música

Fundada en 1971, Zivals fue una de las primeras tiendas del país en unir música y libros bajo un mismo techo. A lo largo de más de cinco décadas se convirtió en un espacio de referencia para melómanos, coleccionistas y amantes de la cultura popular.

Mientras desaparecían cadenas históricas como Tower Records y Musimundo reducía su presencia como disquería tradicional, Zivals logró mantenerse como una de las últimas grandes tiendas físicas donde la música sigue ocupando un lugar central.

La esquina de Corrientes y Callao también carga con su propia leyenda, durante décadas fue epicentro de la vida cultural y contracultural porteña, rodeada por espacios como el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Teatro General San Martín, el Cine Cosmos y el histórico Teatro del Picadero.