PAMI subasta 13 camionetas en mayo: así podés participar del remate

Las camionetas no están en funcionamiento y se rematan en el estado actual.

A través del sitio web de subastas del Banco Ciudad, PAMI confirmó un nuevo remate que se realizará en mayo. El organismo nacional pondrá a disposición de puja un total de 13 camionetas que fueron utilizadas por la entidad para el reparto de medicamentos o para el servicio de ambulancias.

Las camionetas no están en funcionamiento y se rematan en el estado actual. Esa es una condición clave que aclara el sitio de subastas del Banco Ciudad. Por eso se ponen a disposición de remate a un precio accesible para quienes estén interesados en repararlas o usarlas para repuestos.

Modelos y precios

Entre las camionetas que se rematan se destacan:

Una Fiat Ducato

Dos Renault Kangoo

Una Citroën Jumper

El resto son todas Renault Master

Los precios oscilan entre los $7.000.000 y los $8.000.000, según se especificó en el catálogo. Los interesados podrán consultar en el sitio web de subastas del Banco Ciudad el kilometraje de cada camioneta y el uso que podrían darle a estos rodados.

Cuándo es la subasta y las exhibiciones

La subasta se realizará el miércoles 15 de mayo a través del Banco Ciudad. El remate es completamente online, a través de la plataforma digital de la entidad bancaria.

Las exhibiciones presenciales fueron del 4 al 8 de mayo en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Esa instancia es voluntaria pero muy recomendable para quienes quieran ver el estado real de las camionetas antes de ofertar.

Cómo participar de la subasta

Si querés participar en esta subasta o en cualquier otra publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos que tenés que seguir:

1. Crear tu usuario en el sitio

Ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar. Registrate como usuario o iniciá sesión si ya tenés cuenta. Se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad.

2. Elegir la subasta que te interesa

Buscá en el listado la subasta con su número de identificación. Entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

La subasta se realiza el 15 de mayo a través del Banco Ciudad.

3. Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote. Ahí figuran las bases, las exigencias, las fechas de exhibición y otros requisitos.

4. Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigida para esa subasta. El monto puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

5. Esperar la habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofertar en la subasta digital.

6. Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta (15 de mayo), vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.

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