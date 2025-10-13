ARCA subastará celulares iPhone 16 Pro y 16 Pro Max: cómo participar

Cómo participar de la subasta de Iphones de ARCA.

Los fanáticos de Apple recibieron una importante noticia, ya que la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que subastará más de 100 celulares iPhone 16 Pro y 16 Pro Max.

El remate de la ex AFIP se hará a través del Banco Ciudad el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, y las unidades de alta gama tendrán valores que partirán desde los $380.000.

Son 119 teléfonos distribuidos en nueve lotes y forman parte del calendario habitual de subastas públicas que organiza el banco. Los Iphone 16 Pro y 16 Pro Max podrán visualizarse de manera presencial los días 20 y 21 de octubre, entre las 9:00 y las 12:00, en el predio ubicado en Hipólito Yrigoyen 851, Puerto Iguazú, Misiones.

Cómo participar de la subasta de Iphones de ARCA

En caso de querer participar del remate de Iphones que llevan adelante ARCA y el Banco Ciudad hay que registrarse en el sitio oficial de subastas de la entidad financiera y realizar un depósito de garantía equivalente al 10 por ciento del valor base del lote elegido. El listado completo se puede ver en la página https://subastas.bancociudad.com.ar/subasta/3744.

Un dato importante a aclarar es que los celulares no cuentan con garantía ni revisión técnica previa y los precios adjudicados estarán sujetos a la aplicación del IVA y del impuesto interno, que son del 21 y 10,5 por ciento respectivamente.

Además, no se realizarán envíos, por lo cual en caso de haber ganado la subasta hay que retirar los Iphones 16 Pro y 16 Pro Max personalmente en el lugar determinado por ARCA tras realizar el pago.

Para ser parte de la subasta hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad y registrarse como usuario.

Seleccionar el lote de interés y consultar las condiciones de venta.

Efectuar el depósito de garantía correspondiente.

Participar de la puja online el 30 de octubre dentro del horario establecido.

Esto suele ser algo frecuente que realiza la ex AFIP a través de esta entidad. Hace dos meses subastaron 37 lotes del iPhones 15 de color blanco y dos lotes de iPhone 13, del mismo color, durante septiembre remataron instrumentos musicales y el mes pasado hicieron lo propio con consolas PlayStation 5. Además, el Banco Ciudad suele rematar inmuebles a precios más accesibles para quienes estén buscando hogar dentro de la Ciudad de Buenos Aires.