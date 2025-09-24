ARCA subastará Playstations 5,

Los amantes de las consolas están ante una oportunidad única, ya que la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará 170 productos tecnológicos, entre ellos Playstations 5.

La subasta se llevará a cabo de manera online a través del Banco Ciudad y también incluirá parlantes, play 4, tablets y más. Estos objetos fueron secuestrados en la aduana de Santo Tomé.

La ex AFIP aclaró estos objetos serán entregados en el estado en que se encuentran, sin garantía posterior, y antes de la fecha de subasta se habilitará una instancia de exhibición pública digital para que quienes estén interesados puedan ver fotos y detalles.

La subasta es abierta a todo el público y será el jueves 9 de octubre siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad. Crear un usuario con datos personales y de contacto. Completar la inscripción en la subasta de ARCA. Efectuar el depósito de garantía (si corresponde). Consultar el listado de lotes y condiciones. Realizar ofertas en tiempo real el día del remate.

Qué objetos subastará ARCA:

49 parlantes portátiles JBL GO3 en distintos colores.

en distintos colores. 7 consolas PlayStation 5 de 1 TB .

. 6 consolas PlayStation 4 de 1 TB .

. Tablets Xiaomi Redmi Pad SE con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Cámaras digitales tipo Cam Action Insta 360 3X.

ARCA ni el Banco Ciudad publicaron precios de las Play 5 ni ninguno de los otros productos electrónicos, pero se estima que sean más bajo que los regulares en el mercado, como suele suceder en las subastas.