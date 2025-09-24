Los amantes de las consolas están ante una oportunidad única, ya que la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) rematará 170 productos tecnológicos, entre ellos Playstations 5.
La subasta se llevará a cabo de manera online a través del Banco Ciudad y también incluirá parlantes, play 4, tablets y más. Estos objetos fueron secuestrados en la aduana de Santo Tomé.
La ex AFIP aclaró estos objetos serán entregados en el estado en que se encuentran, sin garantía posterior, y antes de la fecha de subasta se habilitará una instancia de exhibición pública digital para que quienes estén interesados puedan ver fotos y detalles.
La subasta es abierta a todo el público y será el jueves 9 de octubre siguiendo los siguientes pasos:
- Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad.
- Crear un usuario con datos personales y de contacto.
- Completar la inscripción en la subasta de ARCA.
- Efectuar el depósito de garantía (si corresponde).
- Consultar el listado de lotes y condiciones.
- Realizar ofertas en tiempo real el día del remate.
Qué objetos subastará ARCA:
- 49 parlantes portátiles JBL GO3 en distintos colores.
- 7 consolas PlayStation 5 de 1 TB.
- 6 consolas PlayStation 4 de 1 TB.
- Tablets Xiaomi Redmi Pad SE con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.
- Cámaras digitales tipo Cam Action Insta 360 3X.
ARCA ni el Banco Ciudad publicaron precios de las Play 5 ni ninguno de los otros productos electrónicos, pero se estima que sean más bajo que los regulares en el mercado, como suele suceder en las subastas.