La primera Selección que llegó a Estados Unidos y empezó la preparación para el Mundial 2026

El equipo hará base en Miami y comenzará los entrenamientos con tan solo ocho jugadores.

A menos de dos meses para que la pelota comience a rodar en el marco del Mundial 2026 de Selecciones, hay un equipo clasificado que decidió cortar con el misterio y convocó a los jugadores que planea utilizar. No solo armó la lista, sino que además dio inicio al proceso de concentración con el fin de que el plantel llegue con un elevado grado de conexión. Hay un gran optimismo de alcanzar la barrera de los octavos de final.

"El miércoles viajo a Estados Unidos, empezaremos un campamento de entrenamiento; ya tenemos personal y algunos jugadores allí", expresó Toni Popovic, entrenador de Australia, en charla con los medios de aquel país. “Aprovecharemos la pretemporada para observar y evaluar a varios jugadores", agregó. Los trabajos se van a dividir en dos etapas. La primera se desarrollará en Miami, mientras que la segunda será en Los Ángeles cuando el inicio del campeonato esté cerca.

Por otro lado, se conoció que el cuerpo técnico hizo una preselección de ocho jugadores para llevar a cabo este “campamento”: los defensores Harry Souttar (Leicester City) y Hayden Matthews (Portsmouth), el centrocampista Anthony Caceres (Macarthur FC) y los delanteros Brandon Borrello (Western Sydney), Nick D'Agostino (Brisbane Roar), Nishan Velupillay (Melbourne Victory) y Mathew Leckie (Melbourne City).

"Cada semana iremos incorporando a más jugadores a medida que finalicen sus temporadas", expresó Tony Popovic. Se estima que en los próximos días se irán sumando nuevos integrantes después de ser liberados por sus clubes, mientras que aquellos que se encuentran en Europa serán los últimos en incorporarse a la delegación. Una que todavía no está completa del todo, debido a que se tomarán hasta el 30 de mayo para entregar la lista de 26 nombres.

Australia forma parte del Grupo D y competirá para avanzar de ronda junto a Estados Unidos, Turquía y Paraguay. El debut del conjunto amarillo se va a producir el próximo 31 de julio en la sede de Vancouver, mientras que los demás duelos se van a desarrollar en territorio norteamericano. Se trata de una zona que no presenta grandes diferencias entre los participantes y esto puede dar lugar a una serie de partidos parejos en donde cualquier error podría marcar la suerte de los conjuntos nacionales.

Una nueva pantalla se suma a la transmisión del Mundial 2026

En la Argentina, la única opción disponible para ver la totalidad de los partidos del Mundial era contratar el servicio que ofrece DSports, debido a que cuenta con los derechos de los 104 encuentros que se disputarán entre los meses de junio y julio. Mientras que las demás cadenas solo consiguieron el permiso para transmitir los de la Selección Argentina y algunos duelos de gran importancia.

Sin embargo, hay una segunda alternativa. “Paramount+ y DSports anunciaron una alianza para transmitir los 104 partidos en vivo del Mundial en 6 países en Sudamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Además, desde el 1 de junio, los suscriptores de Paramount+ tendrán acceso a la programación deportiva en vivo de DSports, incluyendo LaLiga y la CONMEBOL Copa Sudamericana”, expresó el periodista Marcelo Gantman.

De acuerdo con el valor vigente de los planes, Paramount+ ofrece un solo servicio mensual que tiene un valor de $6.862. Mientras que el plan anual por 12 meses cuenta con un valor de $61.754. El servicio se encuentra disponible para consumirlo por medio de la aplicación para celulares, tablets y televisores smart. Lo mismo para aquellos que deseen ingresar desde consolas de videojuegos y explorador de computadora.