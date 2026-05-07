Es de Inglaterra, vive en Córdoba y se volvió viral por una versión de Zamba para Olvidar en inglés: la historia de Cam del Pueblo

Cam del Pueblo es el influencer que versiona canciones de folklore en inglés.

Zamba Para Olvidar es una de las más icónicas del folklore argentino y su versión en inglés está en auge en las redes sociales. El influencer Cam del Pueblo es quien le cambió la letra a la canción de Daniel Toro y la interpretó en un video de Instagram que cosechó millones de reproducciones.

La historia de Cameron Hurly es la de un aventurero que encontró su destino siguiendo una corazonada: el músico de 34 años vivía una vida nómade en una casa rodante por Key West, Florida, donde se ganaba la vida tocando en bares y restaurantes. Fue en ese recorrido donde el azar lo cruzó con una joven cordobesa, con quien compartió meses de viaje por la costa este de Estados Unidos, sin saber que ese vínculo sería el puente hacia Argentina.

Tras su llegada a la provincia de Córdoba y pese a que la relación con aquella joven terminó, Cam decidió que su lugar en el mundo ya no estaba en Europa ni en Norteamérica. Totalmente enamorado de la cultura local, el influencer se radicó definitivamente en suelo cordobés, donde comenzó a construir una comunidad digital que hoy supera los 145 mil seguidores.

Qué hace Cam del Pueblo en sus redes sociales

Su contenido se destaca por una mirada fresca y genuina sobre las costumbres argentinas, pero es su faceta musical la que logra y cautivar a miles de usuarios en las redes sociales. El gran diferencial de Cam del Pueblo radica en su capacidad para traducir la esencia del folklore argentino al idioma anglosajón.

Cam del Pueblo.

El influencer se dedica a realizar covers de piezas emblemáticas de nuestra música popular, adaptando las letras al inglés pero manteniendo de manera rigurosa la métrica, el ritmo y, sobre todo, la profundidad del significado original. Cam logra sostener la melancolía y el sentimiento del tema original mientras interpreta los versos en su lengua materna, demostrando un respeto técnico y emocional admirable por el género.

Cam del Pueblo.

La recepción del público fue inmediata: los comentarios celebran la precisión de la traducción y la calidez de su voz, que logra transmitir el "sentimiento criollo" a pesar de la barrera idiomática. Entre mates y guitarras, el inglés que llegó por un amor de pareja se quedó por un amor mucho más profundo: el de un pueblo que lo recibió como a uno de los suyos.

La historia del clásico Zamba Para Olvidar

Escrita por Julio Fontana con música y arreglos de Daniel Toro, esta pieza es un emblema de la melancolía folclórica. Su apertura "No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar" sintetiza la nostalgia que la transformó en un clásico del cancionero argentino.

La obra fue registrada en 1976, poco antes de que Toro sufriera la censura durante la dictadura militar. Versionada por artistas de la talla de Mercedes Sosa, Abel Pintos, Los Nocheros y Axel, la zamba se convirtió en una de las más populares del cancionero folklórico.