Marcela Tinayre dijo la verdad sobre el vínculo entre Juana Viale y Mauricio Macri

Marcela Tinayre habló sobre los rumores que vinculan a Mauricio Macri y Juanita Viale.

La confirmación de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, anunciada el domingo 11 de enero, no solo generó impacto en el plano político, sino que rápidamente derivó en una ola de rumores que cruzaron de lleno al mundo del espectáculo. En ese contexto, el nombre de Juana Viale apareció de manera inesperada como parte de una versión que la señalaba como supuesta tercera en discordia.

Ante la circulación de esas especulaciones, la conductora de Almorzando con Juana (eltrece) fue una de las primeras en reaccionar públicamente. A través de sus redes sociales, desmintió cualquier vínculo con el expresidente y apuntó con dureza contra quienes instalaron la versión, en un mensaje que buscó ponerle un freno inmediato a la polémica.

Pero no fue la única. Horas después, quien también decidió expresarse fue su madre, Marcela Tinayre, con un mensaje breve y categórico que dejó en claro su postura frente al tema. En diálogo privado que luego fue difundido en redes, la hija de Mirtha Legrand fue tajante: “No conozco de salir a desmentir lo absurdo y dañino. Un abrazo”. Y sumó una aclaración que marcó distancia emocional del escándalo: “Estoy muy bien, en Uruguay, abrazos”.

El descargo de Juana Viale

“Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, escribió en el inicio de su mensaje. Luego, profundizó su crítica: “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”.