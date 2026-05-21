Ajuste a Parques Nacionales: se quemaron más de 60 mil hectáreas en la Patagonia durante la última temporada

En medio de una de las situaciones más angustiantes para la Patagonia Argentina con una temporada primavera-verano que registró los peores incendios forestales en seis décadas, el Gobierno de Javier Milei acaba de aprobar un ajuste en el presupuesto de Parques Nacionales de más de 2.500 millones de pesos que iban a estar dirigidos a Programas de Conservación y administración de Áreas Protegidas ubicadas en todo el país.

Pero el desfinanciamiento del Poder Ejecutivo también alcanza otros sectores como infraestructura ecoturística y obras de prevención contra el avance del fuego en caso de incendios. Esta decisión puede provocar desastres ambientales, ya que se achican de manera considerable los recursos para combatir fenómenos climáticos que atentan contra la fauna, la flora y los habitantes de regiones naturales.

Desde Greenpeace expresaron su total repudio al recorte presupuestario avalado por el Presidente de la Nación. Hernán Giardini, coordinador de campaña de Bosques de la organización ambiental cuestionó duramente que Javier Milei recorte los fondos de Parques Nacionales cuando la Patagonia acaba de sufrir las peores temporadas de incendios forestales en la historia. "Resulta una peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia", expresó.

Asimismo, Giardini también se refirió a la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques, en especial, en un contexto más que alarmante para la región. "Es grave e inconstitucional que el gobierno promueva la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques. El sistema de multas económicas no resulta suficiente para desalentar tanto a los desmontes como a los incendio", sostuvo.

De acuerdo a Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, se vieron afectadas más de 60 mil hectáreas en toda la Patagonia producto de los incendios forestales. En este sentido, Giardini aseguró que se debe "prohibir y penalizar la destrucción de parques nativos".

Qué Parques Nacionales fueron alcanzados por el recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei

A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Gobierno autorizó el recorte presupuestario de los siguientes Parques Nacionales:

Parque Nacional Huapi (190 millones de pesos)

Parque Nacional Lanín (156 millones de pesos)

Parque Nacional Los Glaciares (77 millones de pesos)

Parque Nacional Los Alerces (70 millones de pesos)

Parque Laguna Blanca

Parque Patagonia

Parque Monte León

Parque Nacional Perito Moreno

Parque Los Arrayanes

Parque Lago Puelo

Parque Islote Lobos

También se redujo el presupuesto de distintas áreas marinas de la Patagonia Austral.