EE.UU. acusó de narcotráfico al gobernador morenista de Sinaloa

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y ex funcionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

"La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía General de Nueva York contra el gobernador Rocha y otras personas", dice el comunicado al principio. Sin embargo sobre el final del texto afirmaron: "Aunque no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones, y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos".

Tras el escándalo diplomático entre México y Estados Unidos de esta semana, en el que se reveló que dos agentes de la CIA murieron mientras participaban de un operativo antidrogas en el estado de Chihuahua, al norte del país, la situación escaló a tal nivel que la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó contra las autoridades de esa provincia mexicana, además de arremeter contra el embajador norteamericano en el país, Ronald Johnson, a quién criticó por no comunicarle de la llegada de los efectivos.

Desde Washington le respondieron a Sheinbaum que "tenga piedad" por las muertes estadounidenses, mientras que la mandataria mexicana le contestó: "Primero está lo humano y la solidaridad, el apoyo a sus familias, y el sentimiento y el pésame a las personas que fallecieron, a los mexicanos y a los estadounidenses. Pero después de ahí ya viene la parte que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes".

La respuesta de México ante el mensaje estadounidense

A las pocas horas de trascender el comunicado de los Estados Unidos, la Cancillería mexicana aseguró en un contra comunicado que los Estados Unidos "no presentaron pruebas para la extradición del gobernador de Sinaloa".

"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno", publicó el gobernador Rocha en un mensaje en sus redes sociales tras difundirse la acusación.