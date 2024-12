Emoción en el folklore por lo que hizo La Sole con Diego Maradona: "Eterno"

Soledad Pastorutti hizo un emotivo posteo sobre Diego Maradona.

Soledad Pastorutti es una artista del folklore argentino que tiene una de las canciones más emblemáticas relacionada a la Selección Argentina, llamada Brindis. Casi veinte años después de habérsela cantado a Diego Maradona en un show, la cantante utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al futbolista.

La voz de canciones como Tren del Cielo y Entre a mi Pago sin Golpear contó en varias entrevistas que Diego Maradona era un gran admirador de ella y que en la primera etapa de su carrera acudía a muchos de sus recitales, en los cuales, a veces, decidían que viera los espectáculos desde el costado del escenario para que el público no lo atosigue por su popularidad. En ese contexto, en una ocasión La Sole le cantó brindis a Maradona en el Gran Rex y el video del momento es uno de los más vistos de su canal de YouTube.

Hace algunas horas, el manager de Pastorutti compartió en una de sus historias de Instagram un video en homenaje a Maradona en el que puso de fondo la canción publicada por Soledad en 2005 y la etiquetó. Por su parte, la cantante oriunda de Arequito reposteó esa publicación en su perfil y escribió: "Diego eterno", seguido de un emoticón de corazón, en un claro mensaje de amor a la memoria del 10.

Las emotivas palabras de La Sole sobre sus comienzos

“Siempre hice lo que me gustó, pero en aquel momento, por edad y por frescura, también fui disruptiva. Nadie esperaba que una chica de 15 años vestida de gaucho cantara folklore con la energía del rock”. “En aquel momento no tenía recursos, ni siquiera tenía tanta llegada a la música. Los que vivíamos en pueblos, si queríamos escuchar un CD, teníamos que encargarlo y esperar 20 días a que llegara”, rememoró, en diálogo con El Planeta Urbano. Y sumó: "De la noche a la mañana me convertí en un fenómeno que fue más allá de lo musical y pienso que se debió a que generé un nexo entre los que vivimos en el interior y los que están en las grandes ciudades".

Soledad Pastorutti y Diego Maradona

Soledad Pastorutti y su decisión clave: "Necesito ser feliz y estar cómoda"

La artista se refirió a la posibilidad de dejar Arequito en algún momento de su vida y fue contundente: “Para mí es un lugar agradable y tranquilo. Quise demostrar que puedo ser la de siempre en el lugar de siempre, que puedo criar a mis hijas donde me siento segura, pero también ser artista”. Allí reveló que “había un mito en los 90 de que había que vivir en Miami para hacer carrera”. Sin embargo, se diferenció de esa mirada: “A lo mejor era una gran puerta, pero yo antes que nada necesito ser feliz y estar cómoda porque eso después se traduce en la música”.

Las declaraciones de La Sole en Cosquín 2024

"A aquella nena de 15 años que volvió consagrada a Arequito le diría 'el loco de tu viejo no estaba tan loco'. Porque yo en ese momento no tenía idea de lo que era esforzarse, de lo que era una carrera artística. Yo me di cuenta de que este era el camino correcto y decidí seguir con mi carrera artística como diez años después de ese momento. Al principio fue una idea de mi viejo, es un tipo muy especial y algún día deseo que alguien pueda contar toda la historia con todos los detalles porque realmente ha sido de esos papás que todo el mundo quiere tener, al igual que mi mamá. Perdón la emoción", soltó Pastorutti entre lágrimas.