Corte y desvíos en la Autopista Dellepiane: cuándo se normalizará la circulación

El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la puesta en marcha de nuevas restricciones a la circulación en la Autopista Dellepiane. El cese al tránsito se hará efectivo desde el martes 5 de mayo, en la colectora Dellepiane Norte, en el tramo comprendido entre la Avenida Piedra Buena y la calle Los Olmos.

Según informó el área comandada por Pablo Bereciartua, la afección de carácter parcial se enmarcará dentro del plan integral de renovación de la traza, una serie de intervenciones que buscan optimizar el drenaje y la seguridad vial de miles de conductores que la atraviesan diariamente.

¿Cómo será la nueva obra en la Autopista Dellepiane?

La nueva obra hidráulica sobre la cuenca Cildáñez y que iniciará el martes 5 de mayo, incluirá la construcción de dos nuevos conductos de 2700 metros y la incorporación de 247 sumideros adicionales. El objetivo es mejorar el escurrimiento y reducir el riesgo de anegamientos en Villa Lugano y áreas vecinas, un problema recurrente en días de lluvias. Según cálculos oficiales, su ejecución beneficiará de manera directa a más de 3700 vecinos.

La traza que continúa su proceso de transformación comprendido en el Masterplan Dellepiane recientemente sumó cortes nocturnos con el fin de hormigonar puentes vehiculares y peatonales instalados a la altura de la calle Río Negro. Durante aquellas jornadas, el tránsito hacia Ezeiza debió ser desviado obligatoriamente por la Avenida Argentina, para luego canalizarse a través de las avenidas Larrazábal y Eva Perón. Del mismo modo, el sentido hacia el centro capitalino sufrió cierres programados entre la General Paz y la Avenida Argentina, lo que forzó a los conductores a optar por rutas alternativas a través de la Avenida 27 de Febrero, la Autopista 7 Cámpora o el sistema de avenidas internas como Roca y Directorio.

¿Cómo será la nueva Autopista Dellepiane?

El eje principal del Masterplan Dellepiane es el vial, que propone dar continuidad a las colectoras, hoy interrumpidas por las vías del FFCC Belgrano Sur, junto a la readecuación de carriles en sí, la renovación de las subidas y bajadas y la incorporación del Metrobus Dellepiane.

Por otro lado, el proyecto incluye también la construcción de un parque lineal de más de 4 kilómetros de largo a lo largo de la traza, con postas deportivas, juegos infantiles y otros lugares de esparcimiento. Esto no solo aportará nuevos espacios verdes a la zona, sino que además ayudará a reducir el ruido que genera y contribuirá a reducir su huella de carbono y la temperatura en las calles.