La Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza activó la construcción de un nuevo puente sobre el Río Mendoza, en la Ruta Provincial 31, con el objetivo de restablecer una conexión clave para el transporte agrícola en el este de la provincia.

La obra desarrollada a unos 30 kilómetros al noreste de Fray Luis Beltrán busca reactivar un corredor productivo estratégico que permanecía interrumpido desde hace más de dos décadas.

"El nuevo nexo permitirá mejorar la interacción vial de la producción agrícola (especialmente de chacra, frutales y vitivinícola) a través de la RP 31, conectando el carril Las Margaritas (RP 33) con el carril Chimbas (RP 41)", repasó el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli.

¿Cómo será el nuevo puente sobre el Río Mendoza?

El nuevo puente sobre el río Mendoza reemplazará el tramo dañado de la antigua estructura, sin limitaciones de carga. Además, se construirá un tramo adicional de aproximadamente un kilómetro de pavimento hacia el este, en un sector que actualmente es de ripio.

Con un impacto directo en la logística de importantes establecimientos agrícolas y vitivinícolas, durante la temporada alta circulan por las rutas provinciales 31 y 33 hasta 500 camiones diarios vinculados a la actividad productiva, además de unos 5000 trabajadores que se trasladan hacia los distintos establecimientos.

“Se trabaja en el alteo del terreno, la recarga de áridos y la construcción de una base que culminará con una carpeta asfáltica de seis centímetros, garantizando la continuidad del trazado hacia el este”, señaló Romagnoli.

Según datos oficiales, el nuevo puente tendrá aproximadamente el doble del tamaño del anterior, lo que permitirá el paso de todo tipo de transporte de cargas. De esta manera, se espera mejorar de forma significativa la conectividad entre los principales polos productivos de la región y reducir los costos logísticos que durante años afectaron a la actividad.