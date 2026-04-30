De los barrios a los millones de clics: quién es Sol Cirocco, la bailarina que eligen los artistas más populares

La explosión de la música urbana en Argentina no solo puso en el mapa global a cantantes y productores de la cultura autogestiva. Detrás de los beats de la "música de barrio" y el RKT que domina los rankings, hay una industria de trabajadores del arte que sostiene el brillo de cada videoclip. En ese ecosistema, el nombre de Sol Cirocco comenzó a sonar con fuerza propia como una de las figuras clave de la danza en el país.

Con una formación que desmitifica la idea del éxito "fortuito" en redes sociales, Cirocco logró posicionarse como la bailarina predilecta para las producciones más virales de la escena actual. Su currículum es un mapa de la cultura popular contemporánea: trabajó junto a Wanda Nara, L-Gante, Ecko, Lauty Gram, Alejo Isakk y Oscu, acumulando una cifra sideral que supera las 100 millones de reproducciones con sus performances en pantalla.

La disciplina detrás del brillo

Nacida de un proceso de formación riguroso, Sol no llegó al centro de la escena por azar. Sus primeros pasos fueron en 2015 en la escuela de Laura Fidalgo, para luego realizar la carrera integral en el estudio de Reina Reech. Sin embargo, fue su paso por el Studio Flavio Mendoza, donde se especializó en danza y acrobacia entre 2018 y 2022, lo que terminó de pulir un perfil todoterreno.

"Después de recibirme comencé a trabajar en boliches como Club Araoz y Blackcream. Ahí me sumergí en el mundo de los videoclips gracias a quienes confiaron en mi técnica", explica la bailarina, quien además cursa la carrera de Diseño de Indumentaria en la Universidad de Palermo, buscando una visión integral del hecho artístico.

La cara B: la salud mental y la exigencia

Pero no todo es el destello de las luces led o el éxito en las plataformas. En diálogo con la prensa, Cirocco puso sobre la mesa una problemática que afecta a miles de jóvenes trabajadores de la cultura: la presión estética y psicológica de una industria hipercompetitiva.

"En un medio así, las expectativas son tan altas que uno siente que nunca puede dejar de ser excepcional. Y eso es muy desgastante", confesó. La bailarina advirtió sobre el "vacío" que se genera cuando las luces se apagan y la necesidad de mantenerse fuerte frente a la incertidumbre laboral que caracteriza a la profesión.

En un contexto donde la cultura argentina se exporta al mundo a través de la música urbana, el testimonio de Sol Cirocco reivindica el rol de los profesionales que, desde el baile y la formación, construyen la identidad visual de un movimiento que no para de crecer.