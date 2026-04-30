Una pintura de 1562 que se exhibe en el Kunsthistorisches Museum de Viena hace que muchos cuestionen lo que se sabe sobre la convivencia entre dinosaurios y humanos. Se trata de "El suicidio de Saúl", una obra maestra del artista renacentista flamenco Pieter Bruegel el Viejo, y lo que aparece en su fondo generó un debate que lleva años encendiéndose en redes sociales y foros de misterio.

La pintura, un óleo sobre tabla de apenas 33,5 x 55 centímetros, representa el momento bíblico en que Saúl, el primer rey de Israel, se quita la vida tras ser derrotado por los filisteos en el monte Gilboa. Hasta ahí, nada fuera de lo común para una pieza del Renacimiento. Pero si uno mira con atención el paisaje sombrío del fondo, la sorpresa es inevitable.

Tres criaturas que no deberían estar ahí

En la obra se advierte la presencia de tres sugestivas criaturas parecidas a dinosaurios, con cuellos largos y cuerpos robustos que recuerdan a los saurópodos, esos gigantes herbívoros que dominaron el planeta durante la era Mesozoica. Lo inquietante es que Bruegel pintó esta escena casi 300 años antes de que la ciencia descubriera y catalogara el primer fósil de dinosaurio.

Las preguntas que surgieron a partir de este detalle son tan fascinantes como incómodas: ¿cómo pudo un artista del siglo XVI imaginar criaturas que la humanidad no conocía? ¿Vio algo que la historia oficial no registró? ¿O simplemente pintó animales de su época de una forma que hoy, con los ojos del siglo XXI, interpretamos de otra manera?



La viralización de esta pintura reavivó una teoría que, si bien no tiene respaldo científico mayoritario, cuenta con seguidores apasionados: la idea de que humanos y dinosaurios convivieron en algún momento de la historia. Quienes defienden esta postura señalan que la anatomía de las criaturas en el cuadro —cuello alargado, patas robustas, contextura masiva— no coincide con la de ningún animal conocido en la Europa del siglo XVI.

Incluso algunos entusiastas sumaron a esta teoría otros hallazgos polémicos, como pinturas rupestres encontradas en distintas partes del mundo que parecen mostrar escenas de caza de criaturas similares a dinosaurios.

Lo que dice la ciencia

La evidencia paleontológica y geológica ampliamente aceptada establece que los dinosaurios dominaron la Tierra entre 230 y 65 millones de años atrás, durante la era Mesozoica. Los seres humanos modernos, en cambio, aparecieron hace apenas unos 300.000 años. Es decir, entre ambas especies hay una brecha de decenas de millones de años que hace imposible, según el consenso científico, cualquier tipo de coexistencia.

Expertos en arte y paleontología descartaron la idea de que los dinosaurios coexistieran con los humanos y señalaron que la explicación más aceptada es que el artista representó animales de su época de manera estilizada. La hipótesis más difundida entre los especialistas es que las criaturas del cuadro son, en realidad, camellos pintados por un artista que probablemente nunca vio uno en persona y los representó a partir de descripciones o grabados imprecisos.

Un debate que no se cierra

Sin embargo, la explicación de los camellos no convence a todos. Los defensores de la teoría alternativa insisten en que las proporciones, la postura y la morfología de las criaturas no se corresponden con ningún camélido conocido. Y si bien la comunidad científica se mantiene firme en sus conclusiones, la imaginación popular sigue jugando con la posibilidad de un mundo donde humanos y dinosaurios hayan compartido el mismo espacio.

Un estudio científico sugirió que los ancestros de los mamíferos placentarios pudieron haber convivido brevemente con los dinosaurios antes de la extinción masiva provocada por el meteorito que impactó en la Península de Yucatán hace 66 millones de años. Aunque esta investigación no habla de humanos modernos, alimentó aún más el debate sobre los límites de lo que la ciencia cree saber.

Lo cierto es que "El suicidio de Saúl" sigue ahí, colgado en una pared del museo de Viena, con sus tres criaturas misteriosas asomando en el fondo. Y cada vez que alguien se acerca lo suficiente, la misma pregunta vuelve a aparecer: ¿qué es exactamente lo que Bruegel vio o imaginó hace más de 460 años?